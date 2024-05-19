19 мая 2024
18 мая 2024

Тюменский застройщик тонет в судебных исках

ОАО «Запсибгазпром-Газификация» получило два иска из Набережных Челнов
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Микрорайоны Ямальский и Ямальский 2. Тюмень, жилой дом, жилые дома, ямальский микрорайон, ямальский, микрорайон ямальский
«Запсибгазпром» строил в Тюмени жилые районы по программе «Сотрудничество» Фото:

Подразделение тюменского застройщика «Запсибгазпром-Газификация», который строил в Тюмени микрорайоны «Ямальский» и «Ямальский-2» в рамках программы «Сотрудничество», получил два арбитражных иска от партнера из Набережных Челнов. Об этом сообщает электронная картотека арбитражных дел.

«Зарегистрированы два иска. Истец в обоих случаях — ООО „Разные запчасти“, зарегистрированное и работающее в Набережных Челнах. Ответчик — ООО „Запсибгазпром-Газификация“, входящее в структуру ОАО „Запсибгазпром“. Общая сумма двух исков превышает шесть миллионов рублей», — сообщает система электронного правосудия.

По данным СБИС, суть обоих исков — нарушения гражданских правоотношений в рамках договоров поставки. Кроме этих двух исков «Запсибгазпром-Газификация» является ответчиком еще более чем в двух десятках исков. Среди истцов есть партнеры Компании из Волгограда, Перми и других городов России. Всего за время существования компания стала фигурантом в более чем 700 делах на общую сумму в 24 млрд рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что за нарушения при выполнении госконтракта ответить придется компании тюменского миллиардера Николая Руссу. Иск против АО «Мостострой-11» подало учрежденное правительством Тюменской области управление автомобильных дорог.

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Подразделение тюменского застройщика «Запсибгазпром-Газификация», который строил в Тюмени микрорайоны «Ямальский» и «Ямальский-2» в рамках программы «Сотрудничество», получил два арбитражных иска от партнера из Набережных Челнов. Об этом сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Зарегистрированы два иска. Истец в обоих случаях — ООО „Разные запчасти“, зарегистрированное и работающее в Набережных Челнах. Ответчик — ООО „Запсибгазпром-Газификация“, входящее в структуру ОАО „Запсибгазпром“. Общая сумма двух исков превышает шесть миллионов рублей», — сообщает система электронного правосудия. По данным СБИС, суть обоих исков — нарушения гражданских правоотношений в рамках договоров поставки. Кроме этих двух исков «Запсибгазпром-Газификация» является ответчиком еще более чем в двух десятках исков. Среди истцов есть партнеры Компании из Волгограда, Перми и других городов России. Всего за время существования компания стала фигурантом в более чем 700 делах на общую сумму в 24 млрд рублей. Ранее URA.RU рассказало, что за нарушения при выполнении госконтракта ответить придется компании тюменского миллиардера Николая Руссу. Иск против АО «Мостострой-11» подало учрежденное правительством Тюменской области управление автомобильных дорог.
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