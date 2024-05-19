Тюменские косметологи отказываются от западных препаратов

20 мая 2024 в 07:43 Размер текста - 17 +

Стоимость на косметологические услуги в Тюмени подорожали на 10% Фото: Размик Закарян © URA.RU Тюменские косметологические клиники отказываются от западных препаратов из-за санкций. Об этом сообщили представители клиники «НаноЭстетик». «Часть брендов либо ушла из России, либо значительно подорожала. Например, средства для биоревитализации или филлеры на основе гиалуроновой кислоты. В том числе это стало причиной для поднятия стоимости услуг на 7-10% в 2023 году, но в первом квартале 2024 года цены не менялись», — передает слова клиники «НаноЭстетик» РБК Тюмень. По словам клиники Reline, на часть инъекционных услуг была повышена стоимость на 10% из-за увеличения себестоимости некоторых препаратов у производителей. Отмечается, что сильнее всего подорожали те, для доставки которых используются сложные логистические схемы из США и Европы. Некоторые из них вообще перестали поставлять в РФ. При этом в клиниках заявили, что уход западных компаний помог поставщикам найти доступные альтернативы без потери качества. По словам заведующей кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алины Чернухиной, косметологи чаще переходят на российские препараты. Врач-косметолог Юрий Гуров рассказал, что в Тюмени подорожала стоимость косметологических услуг. По его словам, изменилась цена на препараты для инъекций. Отмечается, что они увеличиваются по стоимости каждый месяц. Например, филеры для губ дорожают на 10% примерно раз в квартал. По словам врача, помимо самих препаратов для инъекций, выросла стоимость и расходных материалов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменские косметологические клиники отказываются от западных препаратов из-за санкций. Об этом сообщили представители клиники «НаноЭстетик». «Часть брендов либо ушла из России, либо значительно подорожала. Например, средства для биоревитализации или филлеры на основе гиалуроновой кислоты. В том числе это стало причиной для поднятия стоимости услуг на 7-10% в 2023 году, но в первом квартале 2024 года цены не менялись», — передает слова клиники «НаноЭстетик» РБК Тюмень. По словам клиники Reline, на часть инъекционных услуг была повышена стоимость на 10% из-за увеличения себестоимости некоторых препаратов у производителей. Отмечается, что сильнее всего подорожали те, для доставки которых используются сложные логистические схемы из США и Европы. Некоторые из них вообще перестали поставлять в РФ. При этом в клиниках заявили, что уход западных компаний помог поставщикам найти доступные альтернативы без потери качества. По словам заведующей кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алины Чернухиной, косметологи чаще переходят на российские препараты. Врач-косметолог Юрий Гуров рассказал, что в Тюмени подорожала стоимость косметологических услуг. По его словам, изменилась цена на препараты для инъекций. Отмечается, что они увеличиваются по стоимости каждый месяц. Например, филеры для губ дорожают на 10% примерно раз в квартал. По словам врача, помимо самих препаратов для инъекций, выросла стоимость и расходных материалов.