В Тюмени увеличат количество мест в детских лагерях

В Тюмени рассмотрят возможность увеличения мест в детских лагеря на смену в июне. Об этом заявил глава города Руслан Кухарук в своих соцсетях. По его словам, более 25 тысяч детей в этом году будут отдыхать летом.
"Первая летняя оздоровительная смена начинается 3 июня. Рассматривается возможность увеличить количество мест для отдыха детей в июне. Сейчас завершается межведомственная подготовительная работа по организации летнего оздоровительного отдыха юных тюменцев, особое внимание уделяется вопросам безопасности, а также безусловному выполнению всех норм и требований пожарной безопасности", — рассказал мэр.
Отмечается, что в Тюмени будут работать 87 лагерей с дневным пребыванием. Планируется организация отдыха и оздоровления для 4,4 тысячи детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также для 700 детей из семей участников спецоперации. Кроме того, предполагается открытие трех палаточных лагерей на 1330 мест
Ранее URA.RU писало, что многим детям не хватило мест в лагерях. Путевки во многие из них начали бронировать еще зимой, часть была направлена детям из соседних регионов. Агентство подготовило подборку мест, куда можно отправить детей на каникулы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!