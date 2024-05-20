20 мая 2024

Путин присвоил почетное звание рыбаку из ЯНАО

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Рыбаку из ЯНАО присвоили почетное звание
Рыбаку из ЯНАО присвоили почетное звание Фото:

Рыбак Салемальского рыбзавода из ЯНАО Вячеслав Куйбин получил почетное звание. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. 

«Присвоить почетное звание "Заслуженный работник рыбного хозяйства РФ" Вячеславу Владимировичу Куйбину», — указано в документе. Полный текст указа президента размещен на портале правовой информации.

Второго мая Путин отметил заслуги пятерых жителей Ямала. В числе награжденных был рыбак Горковского рыбзавода Владимир Лонгортов.

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Рыбак Салемальского рыбзавода из ЯНАО Вячеслав Куйбин получил почетное звание. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.  «Присвоить почетное звание "Заслуженный работник рыбного хозяйства РФ" Вячеславу Владимировичу Куйбину», — указано в документе. Полный текст указа президента размещен на портале правовой информации. Второго мая Путин отметил заслуги пятерых жителей Ямала. В числе награжденных был рыбак Горковского рыбзавода Владимир Лонгортов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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