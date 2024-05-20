Путин присвоил почетное звание рыбаку из ЯНАО

Рыбаку из ЯНАО присвоили почетное звание
Рыбак Салемальского рыбзавода из ЯНАО Вячеслав Куйбин получил почетное звание. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.
«Присвоить почетное звание "Заслуженный работник рыбного хозяйства РФ" Вячеславу Владимировичу Куйбину», — указано в документе. Полный текст указа президента размещен на портале правовой информации.
Второго мая Путин отметил заслуги пятерых жителей Ямала. В числе награжденных был рыбак Горковского рыбзавода Владимир Лонгортов.
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