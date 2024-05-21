У курганского фермера массово сдохли коровы, но он их не утилизировал

В Шумихинском округе Курганской области обнаружили несанкционированную свалку трупов крупного рогатого скота. Животные принадлежали местному фермеру, который нарушил требования ветеринарных норм. Россельхознадзор вынес фермеру предупреждение, после чего собственник ликвидировал свалку, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«22 апреля вблизи деревни Сажино Шумихинского округа была обнаружена несанкционированная свалка трупов сельскохозяйственных животных (5 голов крупного рогатого скота). На одном из них имелась идентификационная бирка. Нарушителем оказалась глава крестьянского (фермерского) хозяйства, у которой находится 75 голов крупного рогатого скота. Администрация Шумихинского муниципального округа обратилась в управление с просьбой наказать нарушителя», — указано в сообщении пресс-службы Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
Управление Россельхознадзора объявило предостережение главе КФХ. После этого собственник утилизировал павших животных в законном порядке — вывез на скотомогильник. Животные в хозяйстве состоят на ветеринарном учете. Само хозяйство благополучно по особо опасным заболеваниям животных, отметили в ведомстве.
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В Шумихинском округе Курганской области обнаружили несанкционированную свалку трупов крупного рогатого скота. Животные принадлежали местному фермеру, который нарушил требования ветеринарных норм. Россельхознадзор вынес фермеру предупреждение, после чего собственник ликвидировал свалку, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «22 апреля вблизи деревни Сажино Шумихинского округа была обнаружена несанкционированная свалка трупов сельскохозяйственных животных (5 голов крупного рогатого скота). На одном из них имелась идентификационная бирка. Нарушителем оказалась глава крестьянского (фермерского) хозяйства, у которой находится 75 голов крупного рогатого скота. Администрация Шумихинского муниципального округа обратилась в управление с просьбой наказать нарушителя», — указано в сообщении пресс-службы Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. Управление Россельхознадзора объявило предостережение главе КФХ. После этого собственник утилизировал павших животных в законном порядке — вывез на скотомогильник. Животные в хозяйстве состоят на ветеринарном учете. Само хозяйство благополучно по особо опасным заболеваниям животных, отметили в ведомстве.