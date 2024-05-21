Отравившиеся в «Жизньмарт» курганцы получат миллионные выплаты

22 мая 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

«Жизньмарт» проводит проверку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта» Свердловский ритейлер «Жизньмарт» отреагировал на информацию о возможном отравлении продукцией, продаваемой в их магазинах в Кургане. Представители компании заявили, что причастность магазина к инциденту еще не доказана. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании «От Роспотребнадзора к нам пришла информация, что на прошлой неделе были обращения с жалобами на кишечную инфекцию. Обратившиеся, помимо другой еды в том числе кушали продукты, купленные в „Жизньмарте“. Сейчас факт того, что виной отравления стали блюда нашей компании, не доказан», — сообщает пресс-секретарь «Жизньмарт». В курганском управлении Роспотребнадзора заявили, что обращений с жалобами на отравление продукцией ритейлера не поступало. В пресс-службе пояснили, что компания «Жизньмарт» обещает выплатить компенсацию в размере одного миллиона рублей каждому пострадавшему, если будет доказана вина их поставщика. Для получения выплаты также должно быть обращение в Роспотребнадзор (они должны подтвердить, что отравление действительно было и виной тому — продукция компании). Если вина будет доказана, блюда данного поставщика также будет исключена из ассортимента магазинов навсегда. Пресс-секретарь поясняет, что в компании создана внутренняя санитарная служба. В ней насчитывается более десяти сотрудников, которые ежедневно проверяют поставщиков, чтобы исключить возможность нарушения санитарных правил. «Пройти эти проверки с нарушением санитарных правил невозможно. Видимо, к сожалению, владельцы данной фабрики концентрировались на том, чтобы обмануть нас во время проверок, а не на повседневной безопасности. Это недопустимо ни по отношению ни к нашим покупателям, ни к нам», — рассказали URA.RU в компании. Ранее URA.RU писало, что с курганских прилавков ритейлера из Екатеринбурга «Жизньмарт» пропадает продукция. Руководство приняло решение сократить ассортиментов товаров из-за массовых отравлений клиентов в Тюмени и Екатеринбурге. Пока продукция убрана частично. Начальники будут проводить проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский ритейлер «Жизньмарт» отреагировал на информацию о возможном отравлении продукцией, продаваемой в их магазинах в Кургане. Представители компании заявили, что причастность магазина к инциденту еще не доказана. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании «От Роспотребнадзора к нам пришла информация, что на прошлой неделе были обращения с жалобами на кишечную инфекцию. Обратившиеся, помимо другой еды в том числе кушали продукты, купленные в „Жизньмарте“. Сейчас факт того, что виной отравления стали блюда нашей компании, не доказан», — сообщает пресс-секретарь «Жизньмарт». В курганском управлении Роспотребнадзора заявили, что обращений с жалобами на отравление продукцией ритейлера не поступало. В пресс-службе пояснили, что компания «Жизньмарт» обещает выплатить компенсацию в размере одного миллиона рублей каждому пострадавшему, если будет доказана вина их поставщика. Для получения выплаты также должно быть обращение в Роспотребнадзор (они должны подтвердить, что отравление действительно было и виной тому — продукция компании). Если вина будет доказана, блюда данного поставщика также будет исключена из ассортимента магазинов навсегда. Пресс-секретарь поясняет, что в компании создана внутренняя санитарная служба. В ней насчитывается более десяти сотрудников, которые ежедневно проверяют поставщиков, чтобы исключить возможность нарушения санитарных правил. «Пройти эти проверки с нарушением санитарных правил невозможно. Видимо, к сожалению, владельцы данной фабрики концентрировались на том, чтобы обмануть нас во время проверок, а не на повседневной безопасности. Это недопустимо ни по отношению ни к нашим покупателям, ни к нам», — рассказали URA.RU в компании. Ранее URA.RU писало, что с курганских прилавков ритейлера из Екатеринбурга «Жизньмарт» пропадает продукция. Руководство приняло решение сократить ассортиментов товаров из-за массовых отравлений клиентов в Тюмени и Екатеринбурге. Пока продукция убрана частично. Начальники будут проводить проверку.