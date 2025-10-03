В Тюменской области простились с бойцом, погибшим на СВО

С бойцом простились 3 октября
С бойцом простились 3 октября

В Ишимском районе (Тюменская область) простились с Александром Власкиным. Он погиб в ходе участия в специальной военной операции. Об этом сообщили в местной администрации.

«3 октября Ишимский округ простился с гражданином России Власкиным Александром Дмитриевичем, погибшим при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции. Он отдал свою жизнь за мирное небо»,— сообщили в администрации.

В этот же день в Ишимском округе простились с другим бойцом. Сапер Павел Фиминцев погиб в сентябре 2024 года, также принимая участие в СВО.

