Тюменские кофейни подняли цены на напитки

24 мая 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Стоимость кофе в тюменских заведениях поднялась на 15% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В тюменских заведениях выросла стоимость кофе. Об этом URA.RU рассказал совладелец местной сети кофеин Михаил Петров. По его словам, цена на напитки поднималась дважды за несколько месяцев, суммарно кофе подорожал на 15%. «Цена на напитки растет постепенно, но медленно. За последний месяц стаканчик кофе подорожал на 20 рублей, за несколько месяцев повышение составило процентов 15. Сильнее всего растут авторские напитки, где в составе сливки и импортные соусы», — сообщил предприниматель. В качестве причин удорожания Михаил Петров называет подорожание сырья, продуктов и упаковки. При этом, как замечает предприниматель, несмотря на стабильно растущие цены, оттока посетителей в заведениях нет. «Многие привыкли к тому, что все вокруг дорожает и, видимо, на фоне общего подъема разницу в 20—30 рублей на кофе никто не замечает», — добавляет тюменец. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В тюменских заведениях выросла стоимость кофе. Об этом URA.RU рассказал совладелец местной сети кофеин Михаил Петров. По его словам, цена на напитки поднималась дважды за несколько месяцев, суммарно кофе подорожал на 15%. «Цена на напитки растет постепенно, но медленно. За последний месяц стаканчик кофе подорожал на 20 рублей, за несколько месяцев повышение составило процентов 15. Сильнее всего растут авторские напитки, где в составе сливки и импортные соусы», — сообщил предприниматель. В качестве причин удорожания Михаил Петров называет подорожание сырья, продуктов и упаковки. При этом, как замечает предприниматель, несмотря на стабильно растущие цены, оттока посетителей в заведениях нет. «Многие привыкли к тому, что все вокруг дорожает и, видимо, на фоне общего подъема разницу в 20—30 рублей на кофе никто не замечает», — добавляет тюменец.