Жительницу Шадринска осудят за ложный донос на своего мужа

Женщине грозит уголовное наказание за дачу заведомо ложных показаний
Жительница Шадринска (Курганская область) стала фигурантом уголовного дела за дачу ложных показаний против своего супруга. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
«В 2023 году подозреваемая обратилась в правоохранительные органы с заявлением о совершенном ее мужем преступлении. Этот факт не подтвердился», — написано в telegram-канале ведомства.
Расследование в данный момент продолжается. Оперативники работают над сбором доказательств, чтобы передать дело в суд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!