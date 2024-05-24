24 мая 2024

Жительницу Шадринска осудят за ложный донос на своего мужа

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщине грозит уголовное наказание за дачу заведомо ложных показаний
Женщине грозит уголовное наказание за дачу заведомо ложных показаний Фото:

Жительница Шадринска (Курганская область) стала фигурантом уголовного дела за дачу ложных показаний против своего супруга. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

«В 2023 году подозреваемая обратилась в правоохранительные органы с заявлением о совершенном ее мужем преступлении. Этот факт не подтвердился», — написано в telegram-канале ведомства.

Расследование в данный момент продолжается. Оперативники работают над сбором доказательств, чтобы передать дело в суд.

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Жительница Шадринска (Курганская область) стала фигурантом уголовного дела за дачу ложных показаний против своего супруга. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. «В 2023 году подозреваемая обратилась в правоохранительные органы с заявлением о совершенном ее мужем преступлении. Этот факт не подтвердился», — написано в telegram-канале ведомства. Расследование в данный момент продолжается. Оперативники работают над сбором доказательств, чтобы передать дело в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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