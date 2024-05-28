В Тюмени не осталось свободных коттеджей на первые летние выходные

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюменцы забронировали все популярные дома
Тюменцы забронировали все популярные дома Фото:

Тюменцы забронировали все самые популярные коттеджи и дома на выходные с 1 по 2 июня. Данные об этом представлены на сайтах баз отдыха.

«Природный комплекс „Море леса“. Все дома на территории базы на период с 1 по 2 июня распроданы», — указано на сайте бронирования.

Аналогичная ситуация с домиками на базе отдыха «Боровое». Там отметили, что свободных домов не осталось вплоть до 6 июля.

На базе отдыха «Кулига парк» осталось всего четыре дома. В комплексе «Верхний бор» свободными остались только открытые беседки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменцы забронировали все самые популярные коттеджи и дома на выходные с 1 по 2 июня. Данные об этом представлены на сайтах баз отдыха. «Природный комплекс „Море леса“. Все дома на территории базы на период с 1 по 2 июня распроданы», — указано на сайте бронирования. Аналогичная ситуация с домиками на базе отдыха «Боровое». Там отметили, что свободных домов не осталось вплоть до 6 июля. На базе отдыха «Кулига парк» осталось всего четыре дома. В комплексе «Верхний бор» свободными остались только открытые беседки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...