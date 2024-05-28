В Тюмени не осталось свободных коттеджей на первые летние выходные

Тюменцы забронировали все популярные дома
Тюменцы забронировали все самые популярные коттеджи и дома на выходные с 1 по 2 июня. Данные об этом представлены на сайтах баз отдыха.
«Природный комплекс „Море леса“. Все дома на территории базы на период с 1 по 2 июня распроданы», — указано на сайте бронирования.
Аналогичная ситуация с домиками на базе отдыха «Боровое». Там отметили, что свободных домов не осталось вплоть до 6 июля.
На базе отдыха «Кулига парк» осталось всего четыре дома. В комплексе «Верхний бор» свободными остались только открытые беседки.
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