Мишустин раскрыл, когда будет сформирован план мероприятий по нацпроектам

Правительство РФ: новые нацпроекты будут подготовлены к 1 сентября 2024 года

План по финансированию новых нацпроектов, отметил Мишустин, должен быть утвержден до декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России полным ходом идет разработка документов для новых национальных проектов, они будут представлены президенту РФ Владимиру Путину к 1 сентября. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе расширенного заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Госсовета 29 мая.

«До 1 сентября мы [в правительстве] разработаем и направим для рассмотрения на совете при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам проекты паспортов нацпроектов и входящих в их состав федеральных программ», — заявил глава кабмина. Его слова передает официальный telegram-канал правительства РФ.

Мишустин объявил, что к 30 мая правительство разработает и утвердит график стратсессий по подготовке новых национальных проектов, горизонт исполнения которых определен до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Утверждение и финансирование документов, согласно отчету премьера, состоится в декабре 2024 года. Кураторами нацпроектов будут назначены зампреды правительства:

Татьяна Голикова — «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Современные технологии сбережения здоровья»;

Дмитрий Чернышенко — «Туризм и гостеприимство», «Молодежь и дети»

Виталий Савельев — «Беспилотные авиационные системы», «Эффективная транспортная система»;

Александр Новак — «Атом и новые энергетические технологии», «Эффективная и конкурентная экономика»;

Дмитрий Патрушев — «Продовольственная безопасность», «Экологическое благополучие»;

Дмитрий Григоренко — «Экономика данных»; Марат Хуснуллин — «Инфраструктура для жизни»;

Денис Мантуров — «Экспорт», «Перспективные космические технологии», «Транспортная мобильность» «Новые материалы и химия.