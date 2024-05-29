Путин установил срок для согласования нацпроектов

Национальные проекты необходимо согласовать с регионами и комиссиями Госсовета к 1 сентября. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«К 1 сентября мы должны иметь полностью согласованные с регионами и с Госсоветом национальные проекты, которые затем будут представлены на рассмотрение в совет по стратегическому развитию», — сообщил глава государства. Об этом он заявил во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.
Путин также предложил скорректировать работу комиссии Госсовета. Президент считает, что стоит расширить полномочия председателей комиссии, которые войдут в проектные комитеты по нацпроектам в качестве заместителей руководителей.
Российский лидер заявил о необходимости поддержки структурных изменений в рамках реализации национальных проектов во всех сферах и отметил важность скоординированной работы всех органов власти для достижения высокой эффективности проектов. Путин выразил надежду, что новые нацпроекты окажут положительное влияние на отрасли экономики и станут стимулом для их долгосрочного развития.
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