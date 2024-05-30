Директора фирмы из Томска обвинили в подкупе сотрудника курганского завода

31 мая 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Курганский СУ СК возбудил дело о подкупе на бизнесмена из Томска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации из Томска, занимающейся оптовой торговлей оборудованием и принадлежностями. По информации следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области, руководителю предъявлены обвинения в коммерческом подкупе. Мужчина мог подкупить сотрудника местного завода. «Директор предприятия, действуя из корыстных побуждений, передал денежные средства сотруднику промышленного предприятия за содействие в заключении договоров и обеспечении своевременной оплаты поставок продукции», — сообщили в СК РФ. Подозреваемый обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 204 УК РФ. По данным источников URA.RU, деньги коммерсант давал сотруднику завода дорожных машин в 2022 году. Следственные органы активно работают над делом, проводя необходимые следственные действия для выяснения всех деталей произошедшего. Особое внимание уделяется поиску других возможных эпизодов незаконной деятельности, в которых может быть замешан подозреваемый и другие лица, потенциально причастные к коммерческому подкупу. Ранее URA.Ru сообщал, что инженер завода «Кургандормаш» стала фигурантом уголовного дела. Следователи обвинили женщину в незаконном получении денег от поставщика. Дело было возбуждено в результате совместных действий со службой безопасности предприятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации из Томска, занимающейся оптовой торговлей оборудованием и принадлежностями. По информации следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области, руководителю предъявлены обвинения в коммерческом подкупе. Мужчина мог подкупить сотрудника местного завода. «Директор предприятия, действуя из корыстных побуждений, передал денежные средства сотруднику промышленного предприятия за содействие в заключении договоров и обеспечении своевременной оплаты поставок продукции», — сообщили в СК РФ. Подозреваемый обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 204 УК РФ. По данным источников URA.RU, деньги коммерсант давал сотруднику завода дорожных машин в 2022 году. Следственные органы активно работают над делом, проводя необходимые следственные действия для выяснения всех деталей произошедшего. Особое внимание уделяется поиску других возможных эпизодов незаконной деятельности, в которых может быть замешан подозреваемый и другие лица, потенциально причастные к коммерческому подкупу. Ранее URA.Ru сообщал, что инженер завода «Кургандормаш» стала фигурантом уголовного дела. Следователи обвинили женщину в незаконном получении денег от поставщика. Дело было возбуждено в результате совместных действий со службой безопасности предприятия.