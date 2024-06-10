Тюменцам на один день запретят покупать алкоголь

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Для тоболяков этот запрет будет действовать и 29 июня
Для тоболяков этот запрет будет действовать и 29 июня Фото:

В Тюменской области 12 июня в День России запретят покупать и продавать алкоголь. Такая информация указана в постановлении правительства региона.

"Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области с 8:00 до 21:00 в День России — 12 июня", — указано в документе. В кафе, ресторанах и барах приобрести алкоголь будет можно, но только при условии, что употреблять его покупатели будут на месте.

Для жителей Тобольска этот запрет будет действовать и 29 июня. В этот день будут праздновать День города.

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В Тюменской области 12 июня в День России запретят покупать и продавать алкоголь. Такая информация указана в постановлении правительства региона. "Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области с 8:00 до 21:00 в День России — 12 июня", — указано в документе. В кафе, ресторанах и барах приобрести алкоголь будет можно, но только при условии, что употреблять его покупатели будут на месте. Для жителей Тобольска этот запрет будет действовать и 29 июня. В этот день будут праздновать День города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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