Гладков: ВСУ разбрасывают противопехотные мины в Белгородской области

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ВСУ используют в приграничных российских зонах противопехотные мины, заявил Вячеслав Гладков Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Белгородской области и других приграничных зонах активно разбрасывают противопехотные мины с сейсмодатчиками. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«Противник в десятикилометровой приграничной зоне разбрасывает противопехотные мины с сейсмодатчиками», — рассказал Гладков в своем telegram-канале. Он предупредил об опасности данных мин. Глава региона намерен в ближайшее время распространить информацию с описанием мин, чтобы предупредить жителей.

В начале спецоперации на Украине ВСУ неоднократно минировали территории. Ранее они активно использовали мины «Лепесток». Это оружие закреплено в конвенции ООН как запрещенное. Год назад ООН сообщала, что Киев нарушил конвенцию о запрете противопехотных мин. Ранее семья на автомобиле подорвалась на мине ВСУ в районе села Николаевка Донецкой Народной Республики (ДНР). Гражданские получили ранения.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Белгородской области и других приграничных зонах активно разбрасывают противопехотные мины с сейсмодатчиками. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. «Противник в десятикилометровой приграничной зоне разбрасывает противопехотные мины с сейсмодатчиками», — рассказал Гладков в своем telegram-канале. Он предупредил об опасности данных мин. Глава региона намерен в ближайшее время распространить информацию с описанием мин, чтобы предупредить жителей. В начале спецоперации на Украине ВСУ неоднократно минировали территории. Ранее они активно использовали мины «Лепесток». Это оружие закреплено в конвенции ООН как запрещенное. Год назад ООН сообщала, что Киев нарушил конвенцию о запрете противопехотных мин. Ранее семья на автомобиле подорвалась на мине ВСУ в районе села Николаевка Донецкой Народной Республики (ДНР). Гражданские получили ранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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