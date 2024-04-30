Саперы разминировали подходы к опорному пункту ВСУ в Запорожье

30 апреля 2024 в 07:18 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили, что после создания прохода в него проникли десантники Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские саперы-десантники успешно разминировали подходы к опорному пункту ВСУ в районе Вербового в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Инженерно-саперное отделение получило боевую задачу проделать проход в минно-взрывных заграждениях перед передним краем обороны противника в районе населенного пункта Вербовое», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что это было сделано для того, чтобы ВС РФ могли прорваться через проход и занять опорные точки, впоследствии проводя их очистку. По информации ведомства, саперы первыми преодолевали минные поля и инженерные барьеры, создавали проходы для пропуска техники и военных подразделений, а также осуществляли разминирование занятых опорных пунктов и дорог к ним для передвижения военной техники. Они, приблизившись к передовым позициям ВСУ, использовали систему дистанционного разминирования ЗРП-2 «Тропа» для взрывного рассечения минного поля перед фронтом обороны украинских войск. После создания прохода к опорному пункту ВСУ в него проникли штурмовые отряды воздушно-десантных войск. В Минобороны подчеркнули, в ходе инженерной разведки саперы обнаружили и уничтожили как противотанковые, так и противопехотные мины. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что бронегруппа десантников на БМД-4М уничтожила опорный пункт ВСУ вблизи села Вербовое. Также по информации ведомства, российские десантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожье. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские саперы-десантники успешно разминировали подходы к опорному пункту ВСУ в районе Вербового в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Инженерно-саперное отделение получило боевую задачу проделать проход в минно-взрывных заграждениях перед передним краем обороны противника в районе населенного пункта Вербовое», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что это было сделано для того, чтобы ВС РФ могли прорваться через проход и занять опорные точки, впоследствии проводя их очистку. По информации ведомства, саперы первыми преодолевали минные поля и инженерные барьеры, создавали проходы для пропуска техники и военных подразделений, а также осуществляли разминирование занятых опорных пунктов и дорог к ним для передвижения военной техники. Они, приблизившись к передовым позициям ВСУ, использовали систему дистанционного разминирования ЗРП-2 «Тропа» для взрывного рассечения минного поля перед фронтом обороны украинских войск. После создания прохода к опорному пункту ВСУ в него проникли штурмовые отряды воздушно-десантных войск. В Минобороны подчеркнули, в ходе инженерной разведки саперы обнаружили и уничтожили как противотанковые, так и противопехотные мины. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что бронегруппа десантников на БМД-4М уничтожила опорный пункт ВСУ вблизи села Вербовое. Также по информации ведомства, российские десантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожье.