Саперы разминировали подходы к опорному пункту ВСУ в Запорожье

Российские саперы-десантники успешно разминировали подходы к опорному пункту ВСУ в районе Вербового в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Инженерно-саперное отделение получило боевую задачу проделать проход в минно-взрывных заграждениях перед передним краем обороны противника в районе населенного пункта Вербовое», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что это было сделано для того, чтобы ВС РФ могли прорваться через проход и занять опорные точки, впоследствии проводя их очистку.
По информации ведомства, саперы первыми преодолевали минные поля и инженерные барьеры, создавали проходы для пропуска техники и военных подразделений, а также осуществляли разминирование занятых опорных пунктов и дорог к ним для передвижения военной техники. Они, приблизившись к передовым позициям ВСУ, использовали систему дистанционного разминирования ЗРП-2 «Тропа» для взрывного рассечения минного поля перед фронтом обороны украинских войск.
После создания прохода к опорному пункту ВСУ в него проникли штурмовые отряды воздушно-десантных войск. В Минобороны подчеркнули, в ходе инженерной разведки саперы обнаружили и уничтожили как противотанковые, так и противопехотные мины.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что бронегруппа десантников на БМД-4М уничтожила опорный пункт ВСУ вблизи села Вербовое. Также по информации ведомства, российские десантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожье.
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