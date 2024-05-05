05 мая 2024

В ДНР семья подорвалась на мине в районе села Николаевка

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Пушилин Денис и Пасечник Леонид на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, пушилин денис
Пушилин рассказал о подрыве семьи из ДНР на мине ВСУ Фото:

Семья на автомобиле подорвалась на мине ВСУ в районе села Николаевка Донецкой Народной Республики (ДНР), что привело к серьезным травмам у мужчины и женщины. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Сегодня <…> на мине противника подорвалась семья. Мужчина и его жена с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями доставлены в больницу интенсивного лечения Мариуполя», — написал Пушилин в своем telegram-канале.

В сообщении также отмечено, что ребенок, находившийся в автомобиле в момент взрыва, не получил травм. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Семья на автомобиле подорвалась на мине ВСУ в районе села Николаевка Донецкой Народной Республики (ДНР), что привело к серьезным травмам у мужчины и женщины. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Сегодня <…> на мине противника подорвалась семья. Мужчина и его жена с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями доставлены в больницу интенсивного лечения Мариуполя», — написал Пушилин в своем telegram-канале. В сообщении также отмечено, что ребенок, находившийся в автомобиле в момент взрыва, не получил травм. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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