В ДНР семья подорвалась на мине в районе села Николаевка

06 мая 2024 в 00:58 Размер текста - 17 +

Пушилин рассказал о подрыве семьи из ДНР на мине ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Семья на автомобиле подорвалась на мине ВСУ в районе села Николаевка Донецкой Народной Республики (ДНР), что привело к серьезным травмам у мужчины и женщины. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Сегодня <…> на мине противника подорвалась семья. Мужчина и его жена с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями доставлены в больницу интенсивного лечения Мариуполя», — написал Пушилин в своем telegram-канале. В сообщении также отмечено, что ребенок, находившийся в автомобиле в момент взрыва, не получил травм. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья на автомобиле подорвалась на мине ВСУ в районе села Николаевка Донецкой Народной Республики (ДНР), что привело к серьезным травмам у мужчины и женщины. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Сегодня <…> на мине противника подорвалась семья. Мужчина и его жена с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями доставлены в больницу интенсивного лечения Мариуполя», — написал Пушилин в своем telegram-канале. В сообщении также отмечено, что ребенок, находившийся в автомобиле в момент взрыва, не получил травм. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.