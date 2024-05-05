В ДНР семья подорвалась на мине в районе села Николаевка

Семья на автомобиле подорвалась на мине ВСУ в районе села Николаевка Донецкой Народной Республики (ДНР), что привело к серьезным травмам у мужчины и женщины. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Сегодня <…> на мине противника подорвалась семья. Мужчина и его жена с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями доставлены в больницу интенсивного лечения Мариуполя», — написал Пушилин в своем
В сообщении также отмечено, что ребенок, находившийся в автомобиле в момент взрыва, не получил травм. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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