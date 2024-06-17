В Курганской области запланировали масштабный капитальный ремонт дорог. Всего власти хотят починить почти 17 километров. Сейчас чиновники ищут подрядчика, который подготовит проект для капитального ремонта. Заказчиком выступил «Курганавтодор».
«Оказание услуг по разработке проектной документации объекта „Капитальный ремонт элементов обустройства (устройство недостающего электроосвещения) на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области“. Начальная цена: 5 518 923 рублей. Статус: подача заявок», — указано на сайте госзакупок.
Всего власти планируют отремонтировать девять участков дорог: в Далматово, Шадринске, Лебяжье, Мокроусово, Сафакулево, Шумихе, Щучье, а также дороги до границ с Тюменью и Казахстаном. Самым дорогим проектом стал капремонт участка дороги Лебяжье — Лопатки — Клюквенное. За него власти готовы заплатить 760 323 рублей. При этом самый дешевый участок оказался Лебяжье — Мокроусово — Щигры и до границы с Тюменью. Примерная стоимость услуг составила 422 040 рублей. Закончить проект исполнитель должен до 28 ноября 2024 года.
Подробный список участков с ценами за проект:
- Далматово — Крестовка (2,3 км) — 698 204 рубля;
- Лебяжье — Мокроусово — Щигры — граница Тюменской области (800 м) — 422 040 рублей;
- Лебяжье — Лопатки — Клюквенное (3,3 км) — 760 323 рубля;
- Обход Мокроусово (1 км) — 488 073 рубля;
- »Иртыш» — Щучье — Сафакулево (2,168 км) — 675 712 рубля;
- Шадринск — Агапино (1,7 км) — 600 457 рублей;
- »Иртыш» — Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана (2 км) — 648 831 рубль;
- Подъезд к Щучье (1,55 км) — 576 452 рубля;
- »Иртыш» — Щучье — Сафакулево (2 км) — 648 831 рубль.
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