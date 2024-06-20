20 июня 2024

Зарплаты чиновников в ЯНАО замедлили рост

Госслужащим в ЯНАО с 1 октября проиндексируют зарплаты на 4%
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальским госслужащим поднимут зарплаты с 1 октября
Ямальским госслужащим поднимут зарплаты с 1 октября Фото:

Оклады государственных служащих в Ямало-Ненецком АО вырастут с 1 октября. Информацию об этом разместили в документе на официальном сайте окружного правительства.

«Размеры окладов (должностных окладов, ставок) установлены с учетом индексации, предусмотренной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 мая 2024 года № 234-П „Об индексации“», — говорится в примечании к документу. Упомянутое постановление предусматривает индексацию окладов на 4%.

Индексация окладов замедлила рост в сравнении с 2023 годом. Тогда зарплаты госслужащих повысили на 6,1% из-за увеличения цен.

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Оклады государственных служащих в Ямало-Ненецком АО вырастут с 1 октября. Информацию об этом разместили в документе на официальном сайте окружного правительства. «Размеры окладов (должностных окладов, ставок) установлены с учетом индексации, предусмотренной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 мая 2024 года № 234-П „Об индексации“», — говорится в примечании к документу. Упомянутое постановление предусматривает индексацию окладов на 4%. Индексация окладов замедлила рост в сравнении с 2023 годом. Тогда зарплаты госслужащих повысили на 6,1% из-за увеличения цен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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