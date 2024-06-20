Ямальским госслужащим поднимут зарплаты с 1 октября
Оклады государственных служащих в Ямало-Ненецком АО вырастут с 1 октября. Информацию об этом разместили в документе на официальном сайте окружного правительства.
«Размеры окладов (должностных окладов, ставок) установлены с учетом индексации, предусмотренной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 мая 2024 года № 234-П „Об индексации“», — говорится в примечании к документу. Упомянутое постановление предусматривает индексацию окладов на 4%.
Индексация окладов замедлила рост в сравнении с 2023 годом. Тогда зарплаты госслужащих повысили на 6,1% из-за увеличения цен.
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