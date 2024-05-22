ЕС одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов РФ: о чем говорится в документе

Европейский союз (ЕС) представил решение о конфискации российских активов в рамках пакета экономических санкций против России. Соответствующий документ опубликован на сайте ЕС. URA.RU рассказывает, о чем говорится в решении совета.
Помощь Украине
Новый регламент Европейского союза, обнародованный сегодня, предусматривает перераспределение 90% доходов, полученных от замороженных активов Центрального банка Российской Федерации. Эти средства будут направлены в специальный фонд, целью которого является оказание военной поддержки Украине, а также финансирование процесса восстановления страны после конфликта.
Вернут ли активы после прекращения санкций
Европейский союз определил, что доходы от блокированных активов Центрального банка России не будут возвращены РФ даже после отмены санкционных мер. В соответствии с регламентом ЕС, активы ЦБ РФ не рассматриваются как суверенные и, следовательно, не подпадают под защиту, обычно предоставляемую суверенным активам.
Депозитарии ЕС удержат часть средств на покрытие рисков
В соответствии с новыми регуляциями, депозитарии Европейского союза получат возможность временно удерживать до 10% замороженных активов для покрытия потенциальных собственных рисков. Эти средства впоследствии также должны быть перечислены в бюджет ЕС. Максимальный период удержания определен в пять лет.
ЕС уточняет распределение дохода от продажи российских активов
Депозитарии, осуществляющие продажу активов РФ, после уплаты налогов на прибыль будут удерживать 0,3% от полученных средств. Оставшаяся часть дохода, составляющая 99,7%, будет переведена в бюджет Европейского союза. Данное постановление Совета ЕС начнёт действовать с 23 мая текущего года.
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