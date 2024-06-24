Общество Транспорт Автобусы в Кургане поменяют свой маршрут из-за аварии на Панфилова. Список 25 июня 2024 в 14:08 Размер текста - 17 + Курганским автобусам придется поменять маршрут Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Движение транспорта на участке от улицы Ястржембского до улицы Чапаева в городе будет приостановлено до 5 июля 2024 года. Причиной стала авария на улице Панфилова, из-за которой пришлось закрыть проезд для всех видов транспортных средств. «В связи с проведением мероприятий по устранению аварии на улице Панфилова закрыто движение всех видов транспортных средств на участке от улицы Ястржембского д. 39А до улицы Чапаева д. 48. Запрет действует до 5 июля 2024 года. По информации МКУ „Транспортное управление“, на период ремонта общественный транспорт изменит маршрут движения», — указано в посте. Свои маршруты поменяют следующие автобусы: №№ 56, 76, 360 по ул. Дзержинского, Ястржембского, Баумана, Гвардейская;

№ 58 — по ул. Дзержинского, Ястржембского, Баумана, и далее по маршрутам;

№ 65 в направлении пос. Радужный — по ул. Гвардейская, Баумана, Луначарского;

№№ 15, 97 (направление из города) — ул. Дзержинского, Ястржембского, Баумана, Гвардейская, Панфилова, Земнухова, Садовая (до остановки «Библиотека им. Л. Толстого»); Пассажиры смогут пользоваться всеми остановками, расположенными вдоль новых маршрутов автобусов. Власти рекомендуют горожанам заранее планировать свои поездки с учетом изменений в движении общественного транспорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Движение транспорта на участке от улицы Ястржембского до улицы Чапаева в городе будет приостановлено до 5 июля 2024 года. Причиной стала авария на улице Панфилова, из-за которой пришлось закрыть проезд для всех видов транспортных средств. «В связи с проведением мероприятий по устранению аварии на улице Панфилова закрыто движение всех видов транспортных средств на участке от улицы Ястржембского д. 39А до улицы Чапаева д. 48. Запрет действует до 5 июля 2024 года. По информации МКУ „Транспортное управление“, на период ремонта общественный транспорт изменит маршрут движения», — указано в посте. Свои маршруты поменяют следующие автобусы: Пассажиры смогут пользоваться всеми остановками, расположенными вдоль новых маршрутов автобусов. Власти рекомендуют горожанам заранее планировать свои поездки с учетом изменений в движении общественного транспорта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям