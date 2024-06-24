24 июня 2024

Автобусы в Кургане поменяют свой маршрут из-за аварии на Панфилова. Список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Строительство бассейна для студентов КГУ. Проспект Голикова. Курган, автобус, маршрут, пустой автобус
Курганским автобусам придется поменять маршрут Фото:
новость из сюжета
Передел транспортного рынка в Кургане

Движение транспорта на участке от улицы Ястржембского до улицы Чапаева в городе будет приостановлено до 5 июля 2024 года. Причиной стала авария на улице Панфилова, из-за которой пришлось закрыть проезд для всех видов транспортных средств.

«В связи с проведением мероприятий по устранению аварии на улице Панфилова закрыто движение всех видов транспортных средств на участке от улицы Ястржембского д. 39А до улицы Чапаева д. 48. Запрет действует до 5 июля 2024 года. По информации МКУ „Транспортное управление“, на период ремонта общественный транспорт изменит маршрут движения», — указано в посте.

Свои маршруты поменяют следующие автобусы:

  • №№ 56, 76, 360 по ул. Дзержинского, Ястржембского, Баумана, Гвардейская;
  • № 58 — по ул. Дзержинского, Ястржембского, Баумана, и далее по маршрутам;
  • № 65 в направлении пос. Радужный — по ул. Гвардейская, Баумана, Луначарского;
  • №№ 15, 97 (направление из города) — ул. Дзержинского, Ястржембского, Баумана, Гвардейская, Панфилова, Земнухова, Садовая (до остановки «Библиотека им. Л. Толстого»);

Пассажиры смогут пользоваться всеми остановками, расположенными вдоль новых маршрутов автобусов. Власти рекомендуют горожанам заранее планировать свои поездки с учетом изменений в движении общественного транспорта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Движение транспорта на участке от улицы Ястржембского до улицы Чапаева в городе будет приостановлено до 5 июля 2024 года. Причиной стала авария на улице Панфилова, из-за которой пришлось закрыть проезд для всех видов транспортных средств. «В связи с проведением мероприятий по устранению аварии на улице Панфилова закрыто движение всех видов транспортных средств на участке от улицы Ястржембского д. 39А до улицы Чапаева д. 48. Запрет действует до 5 июля 2024 года. По информации МКУ „Транспортное управление“, на период ремонта общественный транспорт изменит маршрут движения», — указано в посте. Свои маршруты поменяют следующие автобусы: Пассажиры смогут пользоваться всеми остановками, расположенными вдоль новых маршрутов автобусов. Власти рекомендуют горожанам заранее планировать свои поездки с учетом изменений в движении общественного транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...