Движение транспорта на участке от улицы Ястржембского до улицы Чапаева в городе будет приостановлено до 5 июля 2024 года. Причиной стала авария на улице Панфилова, из-за которой пришлось закрыть проезд для всех видов транспортных средств.
«В связи с проведением мероприятий по устранению аварии на улице Панфилова закрыто движение всех видов транспортных средств на участке от улицы Ястржембского д. 39А до улицы Чапаева д. 48. Запрет действует до 5 июля 2024 года. По информации МКУ „Транспортное управление“, на период ремонта общественный транспорт изменит маршрут движения», — указано в посте.
Свои маршруты поменяют следующие автобусы:
- №№ 56, 76, 360 по ул. Дзержинского, Ястржембского, Баумана, Гвардейская;
- № 58 — по ул. Дзержинского, Ястржембского, Баумана, и далее по маршрутам;
- № 65 в направлении пос. Радужный — по ул. Гвардейская, Баумана, Луначарского;
- №№ 15, 97 (направление из города) — ул. Дзержинского, Ястржембского, Баумана, Гвардейская, Панфилова, Земнухова, Садовая (до остановки «Библиотека им. Л. Толстого»);
Пассажиры смогут пользоваться всеми остановками, расположенными вдоль новых маршрутов автобусов. Власти рекомендуют горожанам заранее планировать свои поездки с учетом изменений в движении общественного транспорта.
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