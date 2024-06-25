Власти рассказали, когда тюменцы снова смогут ходить в лес

В Тюменской области с 27 июня снимается запрет на посещение лесов
© Служба новостей «URA.RU»
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С 27 июня тюменцы смогут посещать лес
С 27 июня тюменцы смогут посещать лес Фото:

В Тюменской области с 27 июня снимается запрет на посещение лесов. Об этом сообщили в региональном департаменте лесного комплекса. 

«В Тюменской области с 27 июня снимается запрет на посещение лесов. Однако сохраняется особый противопожарный режим и продолжают действовать правила пожарной безопасности в лесах», — сообщили в департаменте.

Отмечается, что жителям все равно запрещено разводить костер, использовать мангалы, сжигать порубочные остатки, бросать спички и пропитанные бензином материалы. Особый противопожарный режим действовал в регионе с 5 апреля.

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В Тюменской области с 27 июня снимается запрет на посещение лесов. Об этом сообщили в региональном департаменте лесного комплекса.  «В Тюменской области с 27 июня снимается запрет на посещение лесов. Однако сохраняется особый противопожарный режим и продолжают действовать правила пожарной безопасности в лесах», — сообщили в департаменте. Отмечается, что жителям все равно запрещено разводить костер, использовать мангалы, сжигать порубочные остатки, бросать спички и пропитанные бензином материалы. Особый противопожарный режим действовал в регионе с 5 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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