Власти рассказали, когда тюменцы снова смогут ходить в лес

С 27 июня тюменцы смогут посещать лес
В Тюменской области с 27 июня снимается запрет на посещение лесов. Об этом сообщили в региональном департаменте лесного комплекса.
«В Тюменской области с 27 июня снимается запрет на посещение лесов. Однако сохраняется особый противопожарный режим и продолжают действовать правила пожарной безопасности в лесах», — сообщили в департаменте.
Отмечается, что жителям все равно запрещено разводить костер, использовать мангалы, сжигать порубочные остатки, бросать спички и пропитанные бензином материалы. Особый противопожарный режим действовал в регионе с 5 апреля.
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