В Тюмени жильцов 13-этажного дома на два месяца оставили без лифтов. Видео

26 июня 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Два месяца жильцам высотки придется пользоваться исключительно лестницей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жильцы дома на улице Вокзальной в Тюмени пожаловались на отключение лифтов в их 13-этажном доме. В рамках капремонта оборудование меняют, но не поэтапно, а единовременно. Жильцам высотки, среди которых есть пожилые, маломобильные люди и родители маленьких детей, придется каждый раз пешком спускаться по лестнице, чтобы впустить в подъезд, к примеру, сотрудников скорой помощи. Об этом URA.RU рассказали сами жители. «Оба лифта отключили в понедельник. Обсуждали, что менять их будут по очереди, а теперь поставили перед фактом, что ремонт комплексный. Нам сказали такую версию: подрядчик не укладывается в сроки, поэтому вынужден отключить все разом. А на письма об увеличении срока ему отказывает „Фонд капитального ремонта“», — рассказала URA.RU жительница дома на Вокзальной, 1к2. Собственница другой квартиры подчеркнула, что из-за особенностей дома подобная ситуация создает огромные проблемы. Попасть на площадки и в квартиры можно двумя путями: с одного входа, где расположены лифты (которые не работают) и нет никакой альтернативы, либо через отдельную дверь с улицы, ведущую на пожарную лестницу. Однако на ней не предусмотрено оборудование для домофона, который открывается из квартиры. «Мало того, что сейчас инвалидам и маломобильным людям придется пешком ходить по лестнице, а родителям носить на себе и детей и коляски, так еще и никакие службы удаленно в дом не попадут. Вызвал скорую помощь — спускайся и открывай им дверь. С курьерами и гостями тоже самое», — рассказала собеседница агентства. В компании, которая проводит работы — ООО «Лифт Модерн», рассказали о своей позиции по ситуации. Там отметили, что подрядчик работает строго в рамках договора с «Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области». «У нас есть договор, в нем обозначены сроки. К сожалению, они не позволяют выполнять работы поочередно. По проекту правильно было бы выделить 157 дней, а заключили в итоге на 107. Сюда входит и производство, и доставка оборудования, и установка. Мы писали письма [в Фонд], просили продлить срок, но наши обращения остались без конкретного ответа. Мы вынуждены работать так, о чем жильцов, к слову, уведомили за месяц», — рассказали в компании. Там также добавили, что и сами жильцы не проявили инициативу и не обратились в Фонд с просьбой о продлении сроков. При этом, как отметил подрядчик, на других объектах компания также отключает лифты, иногда — единственный в подъезде, но жители с пониманием относятся к ситуации, а фирма, в свою очередь, пытается в меру возможностей сократить сроки ремонта. Управляющая компания «Запад», обслуживающая дом на Вокзальной, направила подрядчику письмо с просьбой приостановить работы, пока не решится вопрос с поэтапной заменой лифтов. Однако в «Лифт Модерн» отмечают, что это лишь увеличит срок работ, а значит — неудобства жильцов, при этом запустить лифты снова сейчас не представляется возможным. URA.RU направило запрос в «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области». Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в этом же доме на Вокзальной компания «Цифрал-Сервис» самовольно поменяла домофон и не выдавала людям ключи, пока они не подпишут согласие на проведенные работы. Замена произошла без согласования с жильцами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жильцы дома на улице Вокзальной в Тюмени пожаловались на отключение лифтов в их 13-этажном доме. В рамках капремонта оборудование меняют, но не поэтапно, а единовременно. Жильцам высотки, среди которых есть пожилые, маломобильные люди и родители маленьких детей, придется каждый раз пешком спускаться по лестнице, чтобы впустить в подъезд, к примеру, сотрудников скорой помощи. Об этом URA.RU рассказали сами жители. «Оба лифта отключили в понедельник. Обсуждали, что менять их будут по очереди, а теперь поставили перед фактом, что ремонт комплексный. Нам сказали такую версию: подрядчик не укладывается в сроки, поэтому вынужден отключить все разом. А на письма об увеличении срока ему отказывает „Фонд капитального ремонта“», — рассказала URA.RU жительница дома на Вокзальной, 1к2. Собственница другой квартиры подчеркнула, что из-за особенностей дома подобная ситуация создает огромные проблемы. Попасть на площадки и в квартиры можно двумя путями: с одного входа, где расположены лифты (которые не работают) и нет никакой альтернативы, либо через отдельную дверь с улицы, ведущую на пожарную лестницу. Однако на ней не предусмотрено оборудование для домофона, который открывается из квартиры. «Мало того, что сейчас инвалидам и маломобильным людям придется пешком ходить по лестнице, а родителям носить на себе и детей и коляски, так еще и никакие службы удаленно в дом не попадут. Вызвал скорую помощь — спускайся и открывай им дверь. С курьерами и гостями тоже самое», — рассказала собеседница агентства. В компании, которая проводит работы — ООО «Лифт Модерн», рассказали о своей позиции по ситуации. Там отметили, что подрядчик работает строго в рамках договора с «Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области». «У нас есть договор, в нем обозначены сроки. К сожалению, они не позволяют выполнять работы поочередно. По проекту правильно было бы выделить 157 дней, а заключили в итоге на 107. Сюда входит и производство, и доставка оборудования, и установка. Мы писали письма [в Фонд], просили продлить срок, но наши обращения остались без конкретного ответа. Мы вынуждены работать так, о чем жильцов, к слову, уведомили за месяц», — рассказали в компании. Там также добавили, что и сами жильцы не проявили инициативу и не обратились в Фонд с просьбой о продлении сроков. При этом, как отметил подрядчик, на других объектах компания также отключает лифты, иногда — единственный в подъезде, но жители с пониманием относятся к ситуации, а фирма, в свою очередь, пытается в меру возможностей сократить сроки ремонта. Управляющая компания «Запад», обслуживающая дом на Вокзальной, направила подрядчику письмо с просьбой приостановить работы, пока не решится вопрос с поэтапной заменой лифтов. Однако в «Лифт Модерн» отмечают, что это лишь увеличит срок работ, а значит — неудобства жильцов, при этом запустить лифты снова сейчас не представляется возможным. URA.RU направило запрос в «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области». Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в этом же доме на Вокзальной компания «Цифрал-Сервис» самовольно поменяла домофон и не выдавала людям ключи, пока они не подпишут согласие на проведенные работы. Замена произошла без согласования с жильцами.