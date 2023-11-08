В Тюмени собственников квартир лишают доступа к жилью

В Тюмени домофонная компания »«Цифрал-Сервис» не выдает ключи собственникам

09 ноября 2023 в 07:40 Размер текста - 17 +

В доме установили новое оборудование, которое не нужно жильцам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители дома по улице Вокзальной, ½ в Тюмени рискуют остаться без доступа в свой подъезд, так как компания по установке домофонов «Цифрал-Сервис» самовольно поменяла оборудование и не выдает ключи, пока тюменцы не подпишут согласие на проведенные работы. Об этом URA.RU рассказали жители дома. «У нас был прекрасный работающий домофон, который мы устанавливали за свои деньги. Недавно „Цифрал-Сервис“ самовольно вырезала его и поставила новое оборудование. Никакого собрания не было, нас никто не спросил. Теперь нам не выдают положенные по закону бесплатные ключи, требуя взамен подписать документы, что мы согласны с проведенными работами», — рассказала URA.RU одна из жительниц дома. Она также добавила, что, даже выполнив условия, каждая квартира получит по одному ключу, остальные придется докупать по 200 рублей за штуку. Некоторым жильцам нужно по 4-6 экземпляров. Люди не понимают, зачем им тратиться, если старый домофон их устраивал и решение по новому они не принимали. «Это какое-то агрессивное навязывание услуг. Пока временно работает код для входа, но скоро мы без ключей просто не сможем попасть в подъезд, к своим квартирам. Сейчас мы постоянно гоняем бомжей. По итогу нас просто ставят перед фактом, управляющая компания бездействует», — добавила тюменка. По ее словам, в «Цифрал-Сервис» утверждают, что доступ в подъезд для проведения работ был им предоставлен УК «Запад». Однако в управляющей компании это отрицают. «У собственников прямой договор на обслуживание домофона. В состав общего имущества они его не передавали, поэтому это не зона ответственности УК. Платежи проходят также не через нас», — рассказал URA.RU директор УК Антон Криницын. В отзывах о «Цифрал-Сервис» в «Яндекс Картах» указано, что с подобными ситуациями столкнулись и другие клиенты компании в иных городах ее присутствия. Получить оперативный комментарий от организации не удалось: в компании обещали передать просьбу журналиста руководству, однако обратный звонок не поступил. URA.RU готово разместить позицию «Цифрал-Сервис» по данному вопросу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители дома по улице Вокзальной, ½ в Тюмени рискуют остаться без доступа в свой подъезд, так как компания по установке домофонов «Цифрал-Сервис» самовольно поменяла оборудование и не выдает ключи, пока тюменцы не подпишут согласие на проведенные работы. Об этом URA.RU рассказали жители дома. «У нас был прекрасный работающий домофон, который мы устанавливали за свои деньги. Недавно „Цифрал-Сервис“ самовольно вырезала его и поставила новое оборудование. Никакого собрания не было, нас никто не спросил. Теперь нам не выдают положенные по закону бесплатные ключи, требуя взамен подписать документы, что мы согласны с проведенными работами», — рассказала URA.RU одна из жительниц дома. Она также добавила, что, даже выполнив условия, каждая квартира получит по одному ключу, остальные придется докупать по 200 рублей за штуку. Некоторым жильцам нужно по 4-6 экземпляров. Люди не понимают, зачем им тратиться, если старый домофон их устраивал и решение по новому они не принимали. «Это какое-то агрессивное навязывание услуг. Пока временно работает код для входа, но скоро мы без ключей просто не сможем попасть в подъезд, к своим квартирам. Сейчас мы постоянно гоняем бомжей. По итогу нас просто ставят перед фактом, управляющая компания бездействует», — добавила тюменка. По ее словам, в «Цифрал-Сервис» утверждают, что доступ в подъезд для проведения работ был им предоставлен УК «Запад». Однако в управляющей компании это отрицают. «У собственников прямой договор на обслуживание домофона. В состав общего имущества они его не передавали, поэтому это не зона ответственности УК. Платежи проходят также не через нас», — рассказал URA.RU директор УК Антон Криницын. В отзывах о «Цифрал-Сервис» в «Яндекс Картах» указано, что с подобными ситуациями столкнулись и другие клиенты компании в иных городах ее присутствия. Получить оперативный комментарий от организации не удалось: в компании обещали передать просьбу журналиста руководству, однако обратный звонок не поступил. URA.RU готово разместить позицию «Цифрал-Сервис» по данному вопросу.