«Скажи Матвею, папа его любит»: тюменский боец погиб во время спецоперации

Военный из Ялуторовска погиб на СВО при выполнении боевой задачи
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Прощание с погибшей школьницей. д.Полуденная, Юго Камский. Пермь, служба в храме, траур, свечка, похороны, свеча скорби, отпевание в храме
Прощание с мужчиной пройдет 26 июня в ритуальном зале села Коктюль Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военный из Ялуторовска (Тюменская область) погиб в зоне проведения спецоперации при выполнении боевой задачи. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

«„Скажи Матвею, папа его любит… Не прощаюсь, броню ждем, сегодня в наступление“. Последние слова, которые написал Владимир Раков своей семье в 6 утра 14 июня. Владимир погиб при выполнении боевой задачи 14 июня», — сообщили в администрации.

Известно, что у бойца остался маленький сын. Прощание с мужчиной пройдет 26 июня в ритуальном зале села Коктюль.

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Военный из Ялуторовска (Тюменская область) погиб в зоне проведения спецоперации при выполнении боевой задачи. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. «„Скажи Матвею, папа его любит… Не прощаюсь, броню ждем, сегодня в наступление“. Последние слова, которые написал Владимир Раков своей семье в 6 утра 14 июня. Владимир погиб при выполнении боевой задачи 14 июня», — сообщили в администрации. Известно, что у бойца остался маленький сын. Прощание с мужчиной пройдет 26 июня в ритуальном зале села Коктюль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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