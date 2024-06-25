«Скажи Матвею, папа его любит»: тюменский боец погиб во время спецоперации

Прощание с мужчиной пройдет 26 июня в ритуальном зале села Коктюль
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военный из Ялуторовска (Тюменская область) погиб в зоне проведения спецоперации при выполнении боевой задачи. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
«„Скажи Матвею, папа его любит… Не прощаюсь, броню ждем, сегодня в наступление“. Последние слова, которые написал Владимир Раков своей семье в 6 утра 14 июня. Владимир погиб при выполнении боевой задачи 14 июня», — сообщили в администрации.
Известно, что у бойца остался маленький сын. Прощание с мужчиной пройдет 26 июня в ритуальном зале села Коктюль.
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