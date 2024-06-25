Новый конкурент Шумкова и масштабный фестиваль: события Кургана 25 июня

Губернатор Шумков будет конкурировать на выборах с четырьмя депутатами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2024. Курган, голосование, кабины для голосования, выборы 2024
На выборы губернатора Курганской области собираются заявиться пять претендентов Фото:

Депутат курганской облдумы Ярослав Климко заявил, что будет участвовать в выборах губернатора Курганской области. Власти региона анонсировали масштабный фестиваль со звездами эстрады. Об этом и другом читайте в дайджесте главных новостей региона за 25 мая.

Депутат будет бороться за губернаторское кресло

Депутат Курганской областной думы от партии «Пенсионеры России» Ярослав Климко заявил о своем участии в губернаторских выборах. Климко планирует сосредоточиться на вопросах здравоохранения и социальной политики в своей предвыборной программе. Помимо него в выборах планируют участвовать действующий губернатор Вадим Шумков, ставший сторонником ЕР, депутаты облдумы Виктор Зырянов (КПРФ), Ольга Дружинина (ЛДПР), депутат гордумы эсер Валерий Державин.

Оппозиционеры отказались от участия в выборах

Партия «Яблоко» отказалась от участия в выборах в городскую думу Кургана. Представители организации не стали называть причин этого. Решение было принято региональным советом, и конференция по выдвижению кандидатов не проводилась. Политолог Сергей Ширяев объясняет это отсутствием у партии необходимых ресурсов и людей для успешной избирательной кампании.

Власти разрешили продавать алкоголь на верандах

В Курганской области депутаты в первом чтении одобрили законопроект, позволяющий ресторанам и кафе продавать алкоголь на террасах при наличии соответствующих разрешений. Инициатива пришла на фоне изменений в федеральном законодательстве, которое урегулировало вопрос торговли алкоголем в сезонных залах. Законопроект теперь проходит согласование в правительстве и заинтересованных органах, а его исполнение будет контролироваться департаментом экономического развития.

Чиновникам пришлось срочно искать деньги на ремонт домов

Власти Курганской области экстренно нашли деньги на ремонт 61 дома, поврежденного штормом в Петуховском округе. Губернатор Вадим Шумков сообщил, что кровли домов, где живут участники СВО, отремонтируют за счет государства, а остальным пострадавшим предоставят необходимые материалы бесплатно. Ремонт также коснется социальных объектов, а управляющие компании уже приступили к устранению повреждений и расчистке территорий.

Зампред СФ проверил строительство завода по переработке опасных отходов

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин в Курганской области проверил строительство завода по переработке опасных отходов в городе Щучье. В ходе выездного совещания также обсуждались вопросы утилизации и ликвидации объектов I и II классов опасности. Помимо сенаторов в регион приехали сотрудники федеральных ведомств и госкорпораций.

В Кургане на фестиваль приедет звезда мировой оперы

В рамках фестиваля «От Востока до Запада» в Курганской области выступят оперный певец Дмитрий Корчак, известный на мировом уровне, и Государственный академический русский народный хор им. Пятницкого. Данная информация размещена в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Помимо них с 9 по 17 июля в городах и селах региона выступят Зауральский симфонический оркестр с DJ First, ансамбль «Цветень», а также другие коллективы и артисты областной филармонии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат курганской облдумы Ярослав Климко заявил, что будет участвовать в выборах губернатора Курганской области. Власти региона анонсировали масштабный фестиваль со звездами эстрады. Об этом и другом читайте в дайджесте главных новостей региона за 25 мая. Депутат Курганской областной думы от партии «Пенсионеры России» Ярослав Климко заявил о своем участии в губернаторских выборах. Климко планирует сосредоточиться на вопросах здравоохранения и социальной политики в своей предвыборной программе. Помимо него в выборах планируют участвовать действующий губернатор Вадим Шумков, ставший сторонником ЕР, депутаты облдумы Виктор Зырянов (КПРФ), Ольга Дружинина (ЛДПР), депутат гордумы эсер Валерий Державин. Партия «Яблоко» отказалась от участия в выборах в городскую думу Кургана. Представители организации не стали называть причин этого. Решение было принято региональным советом, и конференция по выдвижению кандидатов не проводилась. Политолог Сергей Ширяев объясняет это отсутствием у партии необходимых ресурсов и людей для успешной избирательной кампании. В Курганской области депутаты в первом чтении одобрили законопроект, позволяющий ресторанам и кафе продавать алкоголь на террасах при наличии соответствующих разрешений. Инициатива пришла на фоне изменений в федеральном законодательстве, которое урегулировало вопрос торговли алкоголем в сезонных залах. Законопроект теперь проходит согласование в правительстве и заинтересованных органах, а его исполнение будет контролироваться департаментом экономического развития. Власти Курганской области экстренно нашли деньги на ремонт 61 дома, поврежденного штормом в Петуховском округе. Губернатор Вадим Шумков сообщил, что кровли домов, где живут участники СВО, отремонтируют за счет государства, а остальным пострадавшим предоставят необходимые материалы бесплатно. Ремонт также коснется социальных объектов, а управляющие компании уже приступили к устранению повреждений и расчистке территорий. Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин в Курганской области проверил строительство завода по переработке опасных отходов в городе Щучье. В ходе выездного совещания также обсуждались вопросы утилизации и ликвидации объектов I и II классов опасности. Помимо сенаторов в регион приехали сотрудники федеральных ведомств и госкорпораций. В рамках фестиваля «От Востока до Запада» в Курганской области выступят оперный певец Дмитрий Корчак, известный на мировом уровне, и Государственный академический русский народный хор им. Пятницкого. Данная информация размещена в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Помимо них с 9 по 17 июля в городах и селах региона выступят Зауральский симфонический оркестр с DJ First, ансамбль «Цветень», а также другие коллективы и артисты областной филармонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...