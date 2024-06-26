В Тюмени упали цены на шубы из натурального меха

В Тюмени снизились цены на шубы из натурального меха. Изделия распродают со скидками до 60%. Об этом рассказали продавцы местных салонов. По их словам, для предпринимателей это вынужденная мера.
«Сейчас скидки на шубы доходят до 50 — 60%. Во-первых, лето, сейчас не сезон, а во-вторых, погода в Тюмени зимой не такая суровая, как еще десять лет назад и шубы натуральные мало кто сейчас покупает. Все переходят либо на пуховики, либо на эко-мех, который стоит дешевле», — рассказали сотрудники местного салона кожи и меха.
В другом магазине города подтвердили снижение цены и спроса в целом на меховые изделия. Там отметили, что многие крупные магазины в городе либо закрылись, либо урезали торговые площади, либо добавили в ассортимент пуховики и куртки, чтобы поддерживать бизнес. К зиме, как сообщают продавцы, цены вырастут за счет подорожания транспортировки и начала сезона.
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В Тюмени снизились цены на шубы из натурального меха. Изделия распродают со скидками до 60%. Об этом рассказали продавцы местных салонов. По их словам, для предпринимателей это вынужденная мера. «Сейчас скидки на шубы доходят до 50 — 60%. Во-первых, лето, сейчас не сезон, а во-вторых, погода в Тюмени зимой не такая суровая, как еще десять лет назад и шубы натуральные мало кто сейчас покупает. Все переходят либо на пуховики, либо на эко-мех, который стоит дешевле», — рассказали сотрудники местного салона кожи и меха. В другом магазине города подтвердили снижение цены и спроса в целом на меховые изделия. Там отметили, что многие крупные магазины в городе либо закрылись, либо урезали торговые площади, либо добавили в ассортимент пуховики и куртки, чтобы поддерживать бизнес. К зиме, как сообщают продавцы, цены вырастут за счет подорожания транспортировки и начала сезона.