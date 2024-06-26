В Тюмени упали цены на шубы из натурального меха

Из-за низкого спроса в Тюмени до 60% снизились цены на шубы

27 июня 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Падение спроса на шубу из натурального меха сказалось на цене Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Тюмени снизились цены на шубы из натурального меха. Изделия распродают со скидками до 60%. Об этом рассказали продавцы местных салонов. По их словам, для предпринимателей это вынужденная мера. «Сейчас скидки на шубы доходят до 50 — 60%. Во-первых, лето, сейчас не сезон, а во-вторых, погода в Тюмени зимой не такая суровая, как еще десять лет назад и шубы натуральные мало кто сейчас покупает. Все переходят либо на пуховики, либо на эко-мех, который стоит дешевле», — рассказали сотрудники местного салона кожи и меха. В другом магазине города подтвердили снижение цены и спроса в целом на меховые изделия. Там отметили, что многие крупные магазины в городе либо закрылись, либо урезали торговые площади, либо добавили в ассортимент пуховики и куртки, чтобы поддерживать бизнес. К зиме, как сообщают продавцы, цены вырастут за счет подорожания транспортировки и начала сезона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени снизились цены на шубы из натурального меха. Изделия распродают со скидками до 60%. Об этом рассказали продавцы местных салонов. По их словам, для предпринимателей это вынужденная мера. «Сейчас скидки на шубы доходят до 50 — 60%. Во-первых, лето, сейчас не сезон, а во-вторых, погода в Тюмени зимой не такая суровая, как еще десять лет назад и шубы натуральные мало кто сейчас покупает. Все переходят либо на пуховики, либо на эко-мех, который стоит дешевле», — рассказали сотрудники местного салона кожи и меха. В другом магазине города подтвердили снижение цены и спроса в целом на меховые изделия. Там отметили, что многие крупные магазины в городе либо закрылись, либо урезали торговые площади, либо добавили в ассортимент пуховики и куртки, чтобы поддерживать бизнес. К зиме, как сообщают продавцы, цены вырастут за счет подорожания транспортировки и начала сезона.