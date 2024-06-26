26 июня 2024

В Тюмени упали цены на шубы из натурального меха

Из-за низкого спроса в Тюмени до 60% снизились цены на шубы
© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , торговля, магазин, шубы, меха
Падение спроса на шубу из натурального меха сказалось на цене Фото:

В Тюмени снизились цены на шубы из натурального меха. Изделия распродают со скидками до 60%. Об этом рассказали продавцы местных салонов. По их словам, для предпринимателей это вынужденная мера.

«Сейчас скидки на шубы доходят до 50 — 60%. Во-первых, лето, сейчас не сезон, а во-вторых, погода в Тюмени зимой не такая суровая, как еще десять лет назад и шубы натуральные мало кто сейчас покупает. Все переходят либо на пуховики, либо на эко-мех, который стоит дешевле», — рассказали сотрудники местного салона кожи и меха.

В другом магазине города подтвердили снижение цены и спроса в целом на меховые изделия. Там отметили, что многие крупные магазины в городе либо закрылись, либо урезали торговые площади, либо добавили в ассортимент пуховики и куртки, чтобы поддерживать бизнес. К зиме, как сообщают продавцы, цены вырастут за счет подорожания транспортировки и начала сезона.

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В Тюмени снизились цены на шубы из натурального меха. Изделия распродают со скидками до 60%. Об этом рассказали продавцы местных салонов. По их словам, для предпринимателей это вынужденная мера. «Сейчас скидки на шубы доходят до 50 — 60%. Во-первых, лето, сейчас не сезон, а во-вторых, погода в Тюмени зимой не такая суровая, как еще десять лет назад и шубы натуральные мало кто сейчас покупает. Все переходят либо на пуховики, либо на эко-мех, который стоит дешевле», — рассказали сотрудники местного салона кожи и меха. В другом магазине города подтвердили снижение цены и спроса в целом на меховые изделия. Там отметили, что многие крупные магазины в городе либо закрылись, либо урезали торговые площади, либо добавили в ассортимент пуховики и куртки, чтобы поддерживать бизнес. К зиме, как сообщают продавцы, цены вырастут за счет подорожания транспортировки и начала сезона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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