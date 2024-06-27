Тюменке достали из лица осколок зеркала, который ей воткнул муж 25 лет назад

27 июня 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Мужчина сознательно хотел изуродовать свою супругу, чтобы она стала похожа на его одноглазую любовницу Фото: стрингер © URA.RU В Тюмени женщине достали осколок стекла из носоглотки, который туда воткнул муж женщины 25 лет назад. Как сообщает telegram-канал Ural Mash, мужчина сознательно хотел изуродовать женщину, чтобы она стала похожа на его одноглазую любовницу. «Тюменка почти 30 лет прожила с осколком зеркала в носоглотке. Его воткнул муж — хотел, чтобы стала похожа на одноглазую любовницу. Дюльбар Чингизовна пришла в стоматологию, где ей сделали рентген. На снимке увидели инородный предмет. Женщина рассказала: 25 лет назад супруг пытался изуродовать ее спящей — целился в глаз, а попал в висок», — указано в сообщении. Женщина неоднократно обращалась к врачам, но ее лечили от гайморита. После обращения в стоматологию, кусок зеркала извлекли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени женщине достали осколок стекла из носоглотки, который туда воткнул муж женщины 25 лет назад. Как сообщает telegram-канал Ural Mash, мужчина сознательно хотел изуродовать женщину, чтобы она стала похожа на его одноглазую любовницу. «Тюменка почти 30 лет прожила с осколком зеркала в носоглотке. Его воткнул муж — хотел, чтобы стала похожа на одноглазую любовницу. Дюльбар Чингизовна пришла в стоматологию, где ей сделали рентген. На снимке увидели инородный предмет. Женщина рассказала: 25 лет назад супруг пытался изуродовать ее спящей — целился в глаз, а попал в висок», — указано в сообщении. Женщина неоднократно обращалась к врачам, но ее лечили от гайморита. После обращения в стоматологию, кусок зеркала извлекли.