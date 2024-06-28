В Тюмени преступник попытался задушить полицейского и укусил его за ухо

28 июня 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени мужчина, обвиняемый в нескольких кражах, оказал сопротивление полицейскому: во время задержания он пытался душить силовика, бил его по лицу и укусил за ухо. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Рецидивист Сергей Щукин обвинялся в краже, как и два его подельника. Мужчина находился в федеральном розыске. Один из сыщиков решил проверить место жительства мужчины и по случайности столкнулся с ним возле подъезда. На требование пройти в отделение полиции, тюменец набросился на опера: попытался его душить и ударил кулаком в лицо, а потом укусил за ухо», — рассказали в пресс-службе. Мужчину все же задержали и осудили. Его признали виновным в нескольких эпизодах краж, как и его подельников. Они воровали батареи из детского сада, дорогие продукты в магазинах. По итогу, сложив все наказания, суд приговорил тюменца к трем годам лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени мужчина, обвиняемый в нескольких кражах, оказал сопротивление полицейскому: во время задержания он пытался душить силовика, бил его по лицу и укусил за ухо. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Рецидивист Сергей Щукин обвинялся в краже, как и два его подельника. Мужчина находился в федеральном розыске. Один из сыщиков решил проверить место жительства мужчины и по случайности столкнулся с ним возле подъезда. На требование пройти в отделение полиции, тюменец набросился на опера: попытался его душить и ударил кулаком в лицо, а потом укусил за ухо», — рассказали в пресс-службе. Мужчину все же задержали и осудили. Его признали виновным в нескольких эпизодах краж, как и его подельников. Они воровали батареи из детского сада, дорогие продукты в магазинах. По итогу, сложив все наказания, суд приговорил тюменца к трем годам лишения свободы.