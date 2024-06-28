В Тюмени преступник попытался задушить полицейского и укусил его за ухо

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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, заключенные, решетка, скамья подсудимых, подсудимый, суд, арестант, вор в законе, шишканов олег, шишкан
Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы Фото:

В Тюмени мужчина, обвиняемый в нескольких кражах, оказал сопротивление полицейскому: во время задержания он пытался душить силовика, бил его по лицу и укусил за ухо. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Рецидивист Сергей Щукин обвинялся в краже, как и два его подельника. Мужчина находился в федеральном розыске. Один из сыщиков решил проверить место жительства мужчины и по случайности столкнулся с ним возле подъезда. На требование пройти в отделение полиции, тюменец набросился на опера: попытался его душить и ударил кулаком в лицо, а потом укусил за ухо», — рассказали в пресс-службе.

Мужчину все же задержали и осудили. Его признали виновным в нескольких эпизодах краж, как и его подельников. Они воровали батареи из детского сада, дорогие продукты в магазинах. По итогу, сложив все наказания, суд приговорил тюменца к трем годам лишения свободы.

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В Тюмени мужчина, обвиняемый в нескольких кражах, оказал сопротивление полицейскому: во время задержания он пытался душить силовика, бил его по лицу и укусил за ухо. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Рецидивист Сергей Щукин обвинялся в краже, как и два его подельника. Мужчина находился в федеральном розыске. Один из сыщиков решил проверить место жительства мужчины и по случайности столкнулся с ним возле подъезда. На требование пройти в отделение полиции, тюменец набросился на опера: попытался его душить и ударил кулаком в лицо, а потом укусил за ухо», — рассказали в пресс-службе. Мужчину все же задержали и осудили. Его признали виновным в нескольких эпизодах краж, как и его подельников. Они воровали батареи из детского сада, дорогие продукты в магазинах. По итогу, сложив все наказания, суд приговорил тюменца к трем годам лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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