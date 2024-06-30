В двух округах, в том числе под Курганом, расплодились волки

В Варгашинском округе Курганской области зарегистрирована рекордная популяция волков. По информации, полученной редакцией URA.RU от инсайдеров в сфере охотничьего хозяйства, в угодьях «Мостовское» властями санкционирован отстрел пяти особей данного хищника. Меры предпринимаются в контексте трагического инцидента января 2024 года, когда в результате нападения волка в регионе погибла женщина.
Источники подчеркивают уникальность ситуации для Варгашинского округа, указывая на отсутствие сопоставимых показателей численности животных в других районах. «Нигде в Курганской области больше нет такого большого количества этих хищников. Еще волк есть в районе поселка Чистопрудный в Кетовском округе, но там он один», — пояснили инсайдеры.
В других частях Курганской области, в рамках общедоступных территорий, волки не фиксируются. На арендованных охотничьих участках контроль над численностью потенциально опасных хищников осуществляется самими арендаторами.
Как сообщалось ранее на портале URA.RU, инцидент с нападением волка, произошедший в январе 2024 года возле поселка Курорт Озеро Медвежье, был признан чиновниками единичным. Пострадавшие лица получили необходимое лечение, а соответствующие службы приняли меры по недопущению подобных происшествий в будущем.
Эксперты связывают повышенное присутствие волков в регионе с миграцией косуль, которая наблюдалась ранее. Однако, вслед за увеличением численности копытных, зафиксирована их массовая гибель, вызванная дефицитом пищи и экстремальными условиями зимнего периода.
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