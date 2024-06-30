30 июня 2024
29 июня 2024

В двух округах, в том числе под Курганом, расплодились волки

В Курганской области охотники начнут отстреливать волков
© Служба новостей «URA.RU»
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Волки появились в Курганской области
Волки появились в Курганской области Фото:

В Варгашинском округе Курганской области зарегистрирована рекордная популяция волков. По информации, полученной редакцией URA.RU от инсайдеров в сфере охотничьего хозяйства, в угодьях «Мостовское» властями санкционирован отстрел пяти особей данного хищника. Меры предпринимаются в контексте трагического инцидента января 2024 года, когда в результате нападения волка в регионе погибла женщина.

Источники подчеркивают уникальность ситуации для Варгашинского округа, указывая на отсутствие сопоставимых показателей численности животных в других районах. «Нигде в Курганской области больше нет такого большого количества этих хищников. Еще волк есть в районе поселка Чистопрудный в Кетовском округе, но там он один», — пояснили инсайдеры.

В других частях Курганской области, в рамках общедоступных территорий, волки не фиксируются. На арендованных охотничьих участках контроль над численностью потенциально опасных хищников осуществляется самими арендаторами.

Как сообщалось ранее на портале URA.RU, инцидент с нападением волка, произошедший в январе 2024 года возле поселка Курорт Озеро Медвежье, был признан чиновниками единичным. Пострадавшие лица получили необходимое лечение, а соответствующие службы приняли меры по недопущению подобных происшествий в будущем.

Эксперты связывают повышенное присутствие волков в регионе с миграцией косуль, которая наблюдалась ранее. Однако, вслед за увеличением численности копытных, зафиксирована их массовая гибель, вызванная дефицитом пищи и экстремальными условиями зимнего периода.

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В Варгашинском округе Курганской области зарегистрирована рекордная популяция волков. По информации, полученной редакцией URA.RU от инсайдеров в сфере охотничьего хозяйства, в угодьях «Мостовское» властями санкционирован отстрел пяти особей данного хищника. Меры предпринимаются в контексте трагического инцидента января 2024 года, когда в результате нападения волка в регионе погибла женщина. Источники подчеркивают уникальность ситуации для Варгашинского округа, указывая на отсутствие сопоставимых показателей численности животных в других районах. «Нигде в Курганской области больше нет такого большого количества этих хищников. Еще волк есть в районе поселка Чистопрудный в Кетовском округе, но там он один», — пояснили инсайдеры. В других частях Курганской области, в рамках общедоступных территорий, волки не фиксируются. На арендованных охотничьих участках контроль над численностью потенциально опасных хищников осуществляется самими арендаторами. Как сообщалось ранее на портале URA.RU, инцидент с нападением волка, произошедший в январе 2024 года возле поселка Курорт Озеро Медвежье, был признан чиновниками единичным. Пострадавшие лица получили необходимое лечение, а соответствующие службы приняли меры по недопущению подобных происшествий в будущем. Эксперты связывают повышенное присутствие волков в регионе с миграцией косуль, которая наблюдалась ранее. Однако, вслед за увеличением численности копытных, зафиксирована их массовая гибель, вызванная дефицитом пищи и экстремальными условиями зимнего периода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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