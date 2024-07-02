Volkswagen сбил 10-летнего мальчика у ТРК «Семья» в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьника доставили в больницу
Школьника доставили в больницу Фото:

В центре Перми автомобиль Volkswagen сбил 10-летнего ребенка. По информации ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП произошло 2 июля у ТРК «Семья».

«Дорожное происшествие зарегистрировали на улице Горького, 54. За рулем Volkswagen находилась 47-летняя женщина. Она наехала на 10-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе», — пояснили полицейские изданию perm.aif.ru.

Пострадавший ребенок сейчас находится в больнице. Правоохранители проводят проверку по факту ДТП.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Перми автомобиль Volkswagen сбил 10-летнего ребенка. По информации ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП произошло 2 июля у ТРК «Семья». «Дорожное происшествие зарегистрировали на улице Горького, 54. За рулем Volkswagen находилась 47-летняя женщина. Она наехала на 10-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе», — пояснили полицейские изданию perm.aif.ru. Пострадавший ребенок сейчас находится в больнице. Правоохранители проводят проверку по факту ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...