Volkswagen сбил 10-летнего мальчика у ТРК «Семья» в Перми

Школьника доставили в больницу
В центре Перми автомобиль Volkswagen сбил 10-летнего ребенка. По информации ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП произошло 2 июля у ТРК «Семья».
«Дорожное происшествие зарегистрировали на улице Горького, 54. За рулем Volkswagen находилась 47-летняя женщина. Она наехала на 10-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе», — пояснили полицейские изданию perm.aif.ru.
Пострадавший ребенок сейчас находится в больнице. Правоохранители проводят проверку по факту ДТП.
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