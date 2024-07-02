В Тюменской области запущены инвестпроекты на 47,8 млрд рублей

03 июля 2024 в 07:35 Размер текста - 17 +

Прирост инвестпроектов в области составил 50% Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Тюменской области в первом полугодии 2024 года были запущены инвестиционные проекты на общую сумму 47,8 миллиарда рублей. Об этом сообщили специалисты электронной торговой площадки «ТендерПро». «По сравнению с первым кварталом 2023 года прирост инвестпроектов составил 50%. Общая сумма — 47,8 миллиарда рублей. Проекты на сумму более двух миллиардов рублей в регионе реализуются в 25% случаев, а 50% игроков рынка вкладывают до одного миллиарда рублей», — слова специалистов передает РБК Тюмень. По итогам 2023 года в реестр агентства были включены 370 проектов с объемом инвестиций около 38 миллиардов рублей. Их реализация поможет создать 13 тысяч новых рабочих мест. Сообщается, что наибольшее количество новых проектов относится к таким сферам, как: строительная индустрия, гостиничный бизнес и ЖКХ. Бизнесмены региона вначале 2024 года подали пять заявок на реализацию инвестпроектов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области в первом полугодии 2024 года были запущены инвестиционные проекты на общую сумму 47,8 миллиарда рублей. Об этом сообщили специалисты электронной торговой площадки «ТендерПро». «По сравнению с первым кварталом 2023 года прирост инвестпроектов составил 50%. Общая сумма — 47,8 миллиарда рублей. Проекты на сумму более двух миллиардов рублей в регионе реализуются в 25% случаев, а 50% игроков рынка вкладывают до одного миллиарда рублей», — слова специалистов передает РБК Тюмень. По итогам 2023 года в реестр агентства были включены 370 проектов с объемом инвестиций около 38 миллиардов рублей. Их реализация поможет создать 13 тысяч новых рабочих мест. Сообщается, что наибольшее количество новых проектов относится к таким сферам, как: строительная индустрия, гостиничный бизнес и ЖКХ. Бизнесмены региона вначале 2024 года подали пять заявок на реализацию инвестпроектов.