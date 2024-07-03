Боец ММА Рзаев назвал соперника «русской свиньей»

Бойца ММА Рзаева отстранили за оскорбление соперника

03 июля 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Hardcore Fighting приняла решение отстранить бойца Джавида Рзаева Фото: Илья Московец © URA.RU Лига Hardcore Fighting отстранила азербайджанского бойца Джавида Рзаева от боев. Он назвал своего соперника-росссиянина Артура Кулинского «русской свиньей». «Организация рассчитывает, что боец выскажет гражданскую позицию и ответит за сказанное», — сообщает РИА Новости. Высказывания Рзаева вызвали резкую реакцию со стороны Федерации бокса России, которая рассматривает их как возможное нарушение этических норм. Ранее Федерация обратилась в Генпрокуратуру страны. В комментариях под видео соревнований преобладает мнение среди болельщиков о необходимости пожизненного запрета на участие Рзаева в спортивных мероприятиях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лига Hardcore Fighting отстранила азербайджанского бойца Джавида Рзаева от боев. Он назвал своего соперника-росссиянина Артура Кулинского «русской свиньей». «Организация рассчитывает, что боец выскажет гражданскую позицию и ответит за сказанное», — сообщает РИА Новости. Высказывания Рзаева вызвали резкую реакцию со стороны Федерации бокса России, которая рассматривает их как возможное нарушение этических норм. Ранее Федерация обратилась в Генпрокуратуру страны. В комментариях под видео соревнований преобладает мнение среди болельщиков о необходимости пожизненного запрета на участие Рзаева в спортивных мероприятиях.