Боец ММА Рзаев назвал соперника «русской свиньей»

Бойца ММА Рзаева отстранили за оскорбление соперника
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Hardcore Fighting приняла решение отстранить бойца Джавида Рзаева Фото:

Лига Hardcore Fighting отстранила азербайджанского бойца Джавида Рзаева от боев. Он назвал своего соперника-росссиянина Артура Кулинского «русской свиньей».

«Организация рассчитывает, что боец выскажет гражданскую позицию и ответит за сказанное», — сообщает РИА Новости. Высказывания Рзаева вызвали резкую реакцию со стороны Федерации бокса России, которая рассматривает их как возможное нарушение этических норм.

Ранее Федерация обратилась в Генпрокуратуру страны. В комментариях под видео соревнований преобладает мнение среди болельщиков о необходимости пожизненного запрета на участие Рзаева в спортивных мероприятиях.

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Лига Hardcore Fighting отстранила азербайджанского бойца Джавида Рзаева от боев. Он назвал своего соперника-росссиянина Артура Кулинского «русской свиньей». «Организация рассчитывает, что боец выскажет гражданскую позицию и ответит за сказанное», — сообщает РИА Новости. Высказывания Рзаева вызвали резкую реакцию со стороны Федерации бокса России, которая рассматривает их как возможное нарушение этических норм. Ранее Федерация обратилась в Генпрокуратуру страны. В комментариях под видео соревнований преобладает мнение среди болельщиков о необходимости пожизненного запрета на участие Рзаева в спортивных мероприятиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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