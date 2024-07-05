Депутаты думы Шадринска оценили проекты учеников агрокласса

Агроклассники представили свои проекты представителям думы Шадринска

05 июля 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Депутаты отметили, что результаты опытов школьников в дальнейшем можно применять на масштабных посевных работах Фото: пресс-служба ДДА Ученики специализированного агрокласса из села Мальцево Курганской области представили свои практические полевые проекты делегации депутатов Шадринской городской думы. В регионе работу класса курируют сельскохозяйственные предприятия, входящее в холдинг «Деловой дом на Архиерейской» (ДДА). Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании, проекты школьников имеют большой научный потенциал. «Агрокласс работает в Мальцево уже четыре года. Очень приятно наблюдать, как ребята в течение учебного года с интересом постигают теорию, а в сезон полевых работ применяют знания на практике, пробуют свои силы в новых направлениях. Мы внимательно наблюдаем за результатами их опытов, это на самом деле научная база, которую в дальнейшем можно применять на масштабных посевных работах. Агрокласс — это, без сомнения, наше детище и гордость как Шадринского района, так и всей Курганской области», — отметил депутат Андрей Тырцев. Среди представленных полевых проектов были экспериментальный среднеранний сорт фиолетового картофеля «Багира», обладающий более высокими питательными свойствами, и земляничная поляна. Кроме этого, в текущем году ученики агрокласса запустили «аптекарский огород», где выращивают полезные для здоровья травы и растения. А также школьники наблюдают за экзотическими фруктами: лимонами, мандаринами, киви и авокадо. Опыты проводятся с целью определения, какой сорт сможет дать урожай в непростых климатических условиях. «Полевые опыты — это практические навыки, которые пригодятся школьникам и в работе, и в жизни. Благодаря полученным знаниям, у детей появляется искренний интерес к сельскому хозяйству, они становятся специалистами уже со школьной скамьи. Важно, что научные проекты поддерживаются локальными агропредприятиями, которые крайне заинтересованы в найме молодых и амбициозных профессионалов», — делится руководитель агрокласса, заслуженный учитель Курганской области Татьяна Криницина. Одним из проектов агроклассников стала земляничная поляна Фото: пресс-служба ДДА Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученики специализированного агрокласса из села Мальцево Курганской области представили свои практические полевые проекты делегации депутатов Шадринской городской думы. В регионе работу класса курируют сельскохозяйственные предприятия, входящее в холдинг «Деловой дом на Архиерейской» (ДДА). Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании, проекты школьников имеют большой научный потенциал. «Агрокласс работает в Мальцево уже четыре года. Очень приятно наблюдать, как ребята в течение учебного года с интересом постигают теорию, а в сезон полевых работ применяют знания на практике, пробуют свои силы в новых направлениях. Мы внимательно наблюдаем за результатами их опытов, это на самом деле научная база, которую в дальнейшем можно применять на масштабных посевных работах. Агрокласс — это, без сомнения, наше детище и гордость как Шадринского района, так и всей Курганской области», — отметил депутат Андрей Тырцев. Среди представленных полевых проектов были экспериментальный среднеранний сорт фиолетового картофеля «Багира», обладающий более высокими питательными свойствами, и земляничная поляна. Кроме этого, в текущем году ученики агрокласса запустили «аптекарский огород», где выращивают полезные для здоровья травы и растения. А также школьники наблюдают за экзотическими фруктами: лимонами, мандаринами, киви и авокадо. Опыты проводятся с целью определения, какой сорт сможет дать урожай в непростых климатических условиях. «Полевые опыты — это практические навыки, которые пригодятся школьникам и в работе, и в жизни. Благодаря полученным знаниям, у детей появляется искренний интерес к сельскому хозяйству, они становятся специалистами уже со школьной скамьи. Важно, что научные проекты поддерживаются локальными агропредприятиями, которые крайне заинтересованы в найме молодых и амбициозных профессионалов», — делится руководитель агрокласса, заслуженный учитель Курганской области Татьяна Криницина.