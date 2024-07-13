13 июля 2024
12 июля 2024

В ЯНАО из-за природных пожаров пострадало 15,3 гектара леса

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас все природные пожары в ЯНАО локализованы
Сейчас все природные пожары в ЯНАО локализованы Фото:

На территории ЯНАО на 14 июля действует четыре природных пожара. Из-за них от огня пострадало 15,3 гектара леса. Об этом сообщили в окружном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

«В округе действуют четыре природных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 15,3 гектара», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас все пожары локализованы, угрозы населенным пунктам и объектам жизнеобеспечения нет. В тушении огня участвуют 33 спасателя "Ямалспас".

Еще вчера в ЯНАО бушевало только два природных пожара. Общая площадь, которую прошел огонь, составляла 24 гектара.

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На территории ЯНАО на 14 июля действует четыре природных пожара. Из-за них от огня пострадало 15,3 гектара леса. Об этом сообщили в окружном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности. «В округе действуют четыре природных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 15,3 гектара», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас все пожары локализованы, угрозы населенным пунктам и объектам жизнеобеспечения нет. В тушении огня участвуют 33 спасателя "Ямалспас". Еще вчера в ЯНАО бушевало только два природных пожара. Общая площадь, которую прошел огонь, составляла 24 гектара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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