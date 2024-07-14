Самый дорогой город для жизни в ЯНАО: цены на коммуналку, топливо и продукты

Самым дорогим городом для проживания в ЯНАО остается Салехард. Здесь самые высокие цены на коммунальные услуги и продукты. Немного дешевле, чем в среднем по Ямалу, в столице округа бензин и услуги авиаперевозчиков. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в мае этого года на территории ЯНАО составила 25 915 рублей. Это на 17% выше, чем в целом по России, следует из данных Росстата.
По данным Росстата, на первое июля 2024 года самым дорогим городом для проживания в ЯНАО остается Салехард. Средние цены на некоторые тарифы, товары и услуги в столице ЯНАО значительно выше, чем в Надыме, Новом Уренгое и Ноябрьске. Так, оплата за услуги отопления в Салехарде обойдется северянину 1909,76 рублей за Гкал, в среднем по ЯНАО — 1876,47 рублей за Гкал. Услуга горячего водоснабжения с человека в месяц в столице Ямала составляет 560,34 рубля, по округу — 522,92 рубля.
Зато дешевле, чем в Новом Уренгое и Ноябрьске, в Салехарде полет в салоне экономкласса — 7025,64 рубля в расчете на 1000 км пути, по округу этот показатель равен 8687,54 рублям. Здесь также дешевле топливо для авто. Бензин марки АИ 92 в Салехарде обойдется горожанину в 44,39 рублей, в других городах округа — 49,16 рублей. Дизельное топливо — 71,83 и 72,28 рублей соответственно.
Столица округа лидирует по ценам на продовольственные товары. Средние потребительские цены на мясо, молоко, сахар-песок, гречку, спиртные напитки, муку и прочие продукты здесь значительно выше, чем в других городах округа, сообщает Росстат. Так, килограмм говядины обойдется жителю ямальской столицы в 672,25 рублей, по округу в среднем — в 594 рубля, молоко питьевое цельное 2,5-3,2% жирности — 115,22 рубля и 107 рублей соответственно, килограмм пшеничной муки — 75,82 рубля и 61,68 рублей соответственно.
В Салехарде также самая дорогая водка: ее средняя стоимость здесь равняется 836 рублям за литр. По ЯНАО ценник — 761,52 рубля. Дешевле, чем в среднем по округу, в Салехарде только мороженая неразделанная рыба — 366 рублей за килограмм, по округу — 381 рубль.
По данным Росстата, в ЯНАО стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в мае составила 25 915,2 рублей. Это на 17% выше среднероссийской стоимости потребкорзины. С декабря 2023 года рост цен составил на Ямале три процента.
Ранее URA.RU сообщало, что список городов ЯНАО с самой дорогой продовольственной корзиной возглавил Салехард. Сумма базовых продуктов питания обойдется жителям столицы Ямала в 8887 рублей. Как отмечают аналитики сервиса «Едадил», идеальная продуктовая корзина должна быть сбалансированной и включающей в себя все продукты, которые смогут обеспечить организм необходимыми питательными веществами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!