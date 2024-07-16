Хуснуллин рассказал, когда продлят трассу М-12 от Екатеринбурга до Тюмени

Хуснуллин: трассу М-12 продлят от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году
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Семинар-совещание, пресс-подходы губернаторы. Москва, портрет, хуснуллин марат
Хуснуллин рассказал о планах правительства по строительству дорог вокруг Екатеринбурга Фото:

Трассу М-12 продлят от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе церемонии открытия участка северного обхода Твери трассы М-11 «Нева».

«Мы идем от Екатеринбурга до Тюмени, это где-то 2025 год. Дальше от Тюмени идем до Омска, с обходом Тюмени и обходом Омска», — сказал Хуснуллин. Он отметил, что у правительства стоит задача в этом году построить дорогу еще и от Казани до Екатеринбурга.

По его словам, этому может помешать только погодные условия. «Очень непростая задача. Погода нам в этом году мешает — и поздняя весна, и дожди летом. Но мы настроены эту задачу решать», — добавил вице-премьер.

Также в торжественном открытии участка принял участие президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что объект сократит время пути из Северо-Западной части России до Самары, Казани, Екатеринбурга, Тюмени. Движение на новом объекте полностью откроется 17 июля.

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Трассу М-12 продлят от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе церемонии открытия участка северного обхода Твери трассы М-11 «Нева». «Мы идем от Екатеринбурга до Тюмени, это где-то 2025 год. Дальше от Тюмени идем до Омска, с обходом Тюмени и обходом Омска», — сказал Хуснуллин. Он отметил, что у правительства стоит задача в этом году построить дорогу еще и от Казани до Екатеринбурга. По его словам, этому может помешать только погодные условия. «Очень непростая задача. Погода нам в этом году мешает — и поздняя весна, и дожди летом. Но мы настроены эту задачу решать», — добавил вице-премьер. Также в торжественном открытии участка принял участие президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что объект сократит время пути из Северо-Западной части России до Самары, Казани, Екатеринбурга, Тюмени. Движение на новом объекте полностью откроется 17 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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