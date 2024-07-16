Хуснуллин рассказал, когда продлят трассу М-12 от Екатеринбурга до Тюмени

Трассу М-12 продлят от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе церемонии открытия участка северного обхода Твери трассы М-11 «Нева».
«Мы идем от Екатеринбурга до Тюмени, это где-то 2025 год. Дальше от Тюмени идем до Омска, с обходом Тюмени и обходом Омска», — сказал Хуснуллин. Он отметил, что у правительства стоит задача в этом году построить дорогу еще и от Казани до Екатеринбурга.
По его словам, этому может помешать только погодные условия. «Очень непростая задача. Погода нам в этом году мешает — и поздняя весна, и дожди летом. Но мы настроены эту задачу решать», — добавил вице-премьер.
Также в торжественном открытии участка принял участие президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что объект сократит время пути из Северо-Западной части России до Самары, Казани, Екатеринбурга, Тюмени. Движение на новом объекте полностью откроется 17 июля.
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