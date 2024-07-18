18 июля 2024

Тюменец забил до смерти свою возлюбленную

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина нанес не менее десяти ударов погибшей
Мужчина нанес не менее десяти ударов погибшей Фото:

Пьяный житель города Ишима (Тюменская область) забил до смерти свою сожительницу. Об этом сообщает СК по Тюменской области. Инцидент произошел в июне 2024 года.

«В ночь на 10 июня 2024 года между находящимися в нетрезвом состоянии обвиняемым и его 47-летней сожительницей произошла ссора на почве ревности, в ходе которой злоумышленник нанес не менее десяти ударов руками по голове и телу потерпевшей. Через некоторое время женщина от полученных травм скончалась», — сообщили в ведомстве.

В настоящий момент мужчина находится под стражей. Дело об убийстве передано в суд для вынесения приговора.

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Пьяный житель города Ишима (Тюменская область) забил до смерти свою сожительницу. Об этом сообщает СК по Тюменской области. Инцидент произошел в июне 2024 года. «В ночь на 10 июня 2024 года между находящимися в нетрезвом состоянии обвиняемым и его 47-летней сожительницей произошла ссора на почве ревности, в ходе которой злоумышленник нанес не менее десяти ударов руками по голове и телу потерпевшей. Через некоторое время женщина от полученных травм скончалась», — сообщили в ведомстве. В настоящий момент мужчина находится под стражей. Дело об убийстве передано в суд для вынесения приговора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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