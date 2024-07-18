Тюменец забил до смерти свою возлюбленную

Мужчина нанес не менее десяти ударов погибшей
Пьяный житель города Ишима (Тюменская область) забил до смерти свою сожительницу. Об этом сообщает СК по Тюменской области. Инцидент произошел в июне 2024 года.
«В ночь на 10 июня 2024 года между находящимися в нетрезвом состоянии обвиняемым и его 47-летней сожительницей произошла ссора на почве ревности, в ходе которой злоумышленник нанес не менее десяти ударов руками по голове и телу потерпевшей. Через некоторое время женщина от полученных травм скончалась», — сообщили в ведомстве.
В настоящий момент мужчина находится под стражей. Дело об убийстве передано в суд для вынесения приговора.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!