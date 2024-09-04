Легендарный тюменский политик не собирается бросать нефтяников ради переезда в ХМАО. Инсайд

Экс-глава тюменского внупола Сарычев не намерен переходить в правительство ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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За 30 лет в политике Сергей Сарычев успел поработать с шестью губернаторами и стал легендой
За 30 лет в политике Сергей Сарычев успел поработать с шестью губернаторами и стал легендой Фото:
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Выборы губернатора ХМАО-2024

Экс-глава тюменского внупола Сергей Сарычев не собирается переходить на работу в правительство ХМАО после выборов губернатора. Среди политэлит ходили слухи, что бывшему вице-губернатору Тюменской области может поступить приглашение о работе в Ханты-Мансийске. Но близкие к Сарычеву источники URA.RU отмечают, что входя в топ руководства «СИБУРа», он не готов менять нынешнюю работу на авралы, связанные с госслужбой.

«Ремонтировать кадровые развалины, оставшиеся от югорской политики, Сарычев не будет. Хотя, безусловно, различного рода консультации он оказывает. С учетом того, что у него есть все данные не только по Тюмени, но и по всей „матрешке“, его опыт уникален», — сообщает инсайдер URA.RU.

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что куратору югорского внупола — первому вице-губернатору Алексею Шипилову — прочат сохранение поста в правительстве. Однако какое место он займет в новой структуре, которую готовится презентовать будущий губернатор региона Руслан Кухарук, пока неизвестно.

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Экс-глава тюменского внупола Сергей Сарычев не собирается переходить на работу в правительство ХМАО после выборов губернатора. Среди политэлит ходили слухи, что бывшему вице-губернатору Тюменской области может поступить приглашение о работе в Ханты-Мансийске. Но близкие к Сарычеву источники URA.RU отмечают, что входя в топ руководства «СИБУРа», он не готов менять нынешнюю работу на авралы, связанные с госслужбой. «Ремонтировать кадровые развалины, оставшиеся от югорской политики, Сарычев не будет. Хотя, безусловно, различного рода консультации он оказывает. С учетом того, что у него есть все данные не только по Тюмени, но и по всей „матрешке“, его опыт уникален», — сообщает инсайдер URA.RU. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что куратору югорского внупола — первому вице-губернатору Алексею Шипилову — прочат сохранение поста в правительстве. Однако какое место он займет в новой структуре, которую готовится презентовать будущий губернатор региона Руслан Кухарук, пока неизвестно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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