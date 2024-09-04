Экс-глава тюменского внупола Сергей Сарычев не собирается переходить на работу в правительство ХМАО после выборов губернатора. Среди политэлит ходили слухи, что бывшему вице-губернатору Тюменской области может поступить приглашение о работе в Ханты-Мансийске. Но близкие к Сарычеву источники URA.RU отмечают, что входя в топ руководства «СИБУРа», он не готов менять нынешнюю работу на авралы, связанные с госслужбой.
«Ремонтировать кадровые развалины, оставшиеся от югорской политики, Сарычев не будет. Хотя, безусловно, различного рода консультации он оказывает. С учетом того, что у него есть все данные не только по Тюмени, но и по всей „матрешке“, его опыт уникален», — сообщает инсайдер URA.RU.
В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что куратору югорского внупола — первому вице-губернатору Алексею Шипилову — прочат сохранение поста в правительстве. Однако какое место он займет в новой структуре, которую готовится презентовать будущий губернатор региона Руслан Кухарук, пока неизвестно.
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