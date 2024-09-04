ВСУ нанесли удар по жилым домам в Донецке, есть жертвы

04 сентября 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, в результате атаки ВСУ по жилым домам в Донецке погибло два человека Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате удара, нанесенного украинскими войсками по микрорайону Текстильщик в Донецке, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Об этом сообщили в оперативных службах. «На Текстильщике из-за обстрела со стороны ВСУ есть погибшие и раненые мирные жители», — заявили представители оперативных служб ТАСС. На данный момент уточняется дополнительная информация о произошедшем. Предварительно, погибло два человека. Ранее за 1 сентября ВСУ 17 раз атаковали населенные пункты ДНР. Всего украинские войска выпустили 57 боеприпасов. В результате атаки семь мирных жителей пострадали, из них — пятеро детей. Также получили повреждения восемь жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате удара, нанесенного украинскими войсками по микрорайону Текстильщик в Донецке, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Об этом сообщили в оперативных службах. «На Текстильщике из-за обстрела со стороны ВСУ есть погибшие и раненые мирные жители», — заявили представители оперативных служб ТАСС. На данный момент уточняется дополнительная информация о произошедшем. Предварительно, погибло два человека. Ранее за 1 сентября ВСУ 17 раз атаковали населенные пункты ДНР. Всего украинские войска выпустили 57 боеприпасов. В результате атаки семь мирных жителей пострадали, из них — пятеро детей. Также получили повреждения восемь жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры, пишет RT.