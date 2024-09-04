Медведев заявил о необходимости «санитарного кордона» на границе с Украиной до Польши

Медведев: ширина санитарной зоны будет зависеть от дальнобойности оружия ВСУ
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RAE-2015. Второй день. Нижний Тагил, портрет, медведев дмитрий
«Санитарный пояс» должен простираться до Польши, считает Медведев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Санитарный кордон на границе России и Украины может простираться до Польши. Его ширина зависит от дальнобойности оружия ВСУ, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Санитарный кордон [нужен], чтобы к нам ничего не прилетало. Если они [ВСУ] хотят получить дальнобойные… крылатые и баллистические ракеты, то тогда этот санитарный пояс должен простираться до Польши», — сказал Медведев во время встречи с журналистами ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия вынуждена создавать санитарную зону из-за постоянных атак ВСУ на Белгород и другие приграничные районы. По словам главы ВГА Харьковской области Виталия Ганчева, такая зона уже создается в регионе. В нее входят около 13-14 населенных пунктов, она будет расширяться.

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Санитарный кордон на границе России и Украины может простираться до Польши. Его ширина зависит от дальнобойности оружия ВСУ, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Санитарный кордон [нужен], чтобы к нам ничего не прилетало. Если они [ВСУ] хотят получить дальнобойные… крылатые и баллистические ракеты, то тогда этот санитарный пояс должен простираться до Польши», — сказал Медведев во время встречи с журналистами ТАСС. Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия вынуждена создавать санитарную зону из-за постоянных атак ВСУ на Белгород и другие приграничные районы. По словам главы ВГА Харьковской области Виталия Ганчева, такая зона уже создается в регионе. В нее входят около 13-14 населенных пунктов, она будет расширяться.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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