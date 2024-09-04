Медведев заявил о необходимости «санитарного кордона» на границе с Украиной до Польши

Санитарный кордон на границе России и Украины может простираться до Польши. Его ширина зависит от дальнобойности оружия ВСУ, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Санитарный кордон [нужен], чтобы к нам ничего не прилетало. Если они [ВСУ] хотят получить дальнобойные… крылатые и баллистические ракеты, то тогда этот санитарный пояс должен простираться до Польши», — сказал Медведев во время встречи с журналистами ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия вынуждена создавать санитарную зону из-за постоянных атак ВСУ на Белгород и другие приграничные районы. По словам главы ВГА Харьковской области Виталия Ганчева, такая зона уже создается в регионе. В нее входят около 13-14 населенных пунктов, она будет расширяться.
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