Найден витамин, способный бороться с раком поджелудочной железы

Фолиевая кислота усиливает эффективность иммунотерапии против рака поджелудочной железы у мышей. Об этом говорится в публикации в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). «Ученые обнаружили, что иммунотерапия с применением фолиевой кислоты повышает уровень двух противораковых молекул — NKT и интерферонов I типа. NKT-клетки вырабатывают интерферон I типа, который, в свою очередь, помогают Т-клеткам быстрее распространяться и проникать в опухоли», — сказано в тексте. Исследователи считают, что их находка может способствовать созданию новых лекарственных средств для терапии рака поджелудочной железы. Тем не менее, применение результатов, полученных на моделях мышей, к лечению человека представляет собой сложную задачу, требующую дополнительных исследований. Ранее URA.RU сообщало, что яблоки способствуют снижению веса и могут бороться с раковыми клетками благодаря высокому содержанию клетчатки и низкому гликемическому индексу. Эти фрукты помогают удерживать аппетит под контролем и улучшают уровень сахара в крови, что может снижать риск развития диабета и некоторых видов рака.

