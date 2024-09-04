Найден витамин, способный бороться с раком поджелудочной железы

Фолиевая кислота усиливает эффективность иммунотерапии против рака поджелудочной железы у мышей. Об этом говорится в публикации в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
«Ученые обнаружили, что иммунотерапия с применением фолиевой кислоты повышает уровень двух противораковых молекул — NKT и интерферонов I типа. NKT-клетки вырабатывают интерферон I типа, который, в свою очередь, помогают Т-клеткам быстрее распространяться и проникать в опухоли», — сказано в тексте.
Исследователи считают, что их находка может способствовать созданию новых лекарственных средств для терапии рака поджелудочной железы. Тем не менее, применение результатов, полученных на моделях мышей, к лечению человека представляет собой сложную задачу, требующую дополнительных исследований.
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