Найден витамин, способный бороться с раком поджелудочной железы

PNAS: фолиевая кислота разрушает раковые опухоли поджелудочной железы
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Открытие может послужить основой для разработки новых препаратов для лечения рака Фото:

Фолиевая кислота усиливает эффективность иммунотерапии против рака поджелудочной железы у мышей. Об этом говорится в публикации в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

«Ученые обнаружили, что иммунотерапия с применением фолиевой кислоты повышает уровень двух противораковых молекул — NKT и интерферонов I типа. NKT-клетки вырабатывают интерферон I типа, который, в свою очередь, помогают Т-клеткам быстрее распространяться и проникать в опухоли», — сказано в тексте.

Исследователи считают, что их находка может способствовать созданию новых лекарственных средств для терапии рака поджелудочной железы. Тем не менее, применение результатов, полученных на моделях мышей, к лечению человека представляет собой сложную задачу, требующую дополнительных исследований.

Ранее URA.RU сообщало, что яблоки способствуют снижению веса и могут бороться с раковыми клетками благодаря высокому содержанию клетчатки и низкому гликемическому индексу. Эти фрукты помогают удерживать аппетит под контролем и улучшают уровень сахара в крови, что может снижать риск развития диабета и некоторых видов рака.

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Фолиевая кислота усиливает эффективность иммунотерапии против рака поджелудочной железы у мышей. Об этом говорится в публикации в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). «Ученые обнаружили, что иммунотерапия с применением фолиевой кислоты повышает уровень двух противораковых молекул — NKT и интерферонов I типа. NKT-клетки вырабатывают интерферон I типа, который, в свою очередь, помогают Т-клеткам быстрее распространяться и проникать в опухоли», — сказано в тексте. Исследователи считают, что их находка может способствовать созданию новых лекарственных средств для терапии рака поджелудочной железы. Тем не менее, применение результатов, полученных на моделях мышей, к лечению человека представляет собой сложную задачу, требующую дополнительных исследований. Ранее URA.RU сообщало, что яблоки способствуют снижению веса и могут бороться с раковыми клетками благодаря высокому содержанию клетчатки и низкому гликемическому индексу. Эти фрукты помогают удерживать аппетит под контролем и улучшают уровень сахара в крови, что может снижать риск развития диабета и некоторых видов рака.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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