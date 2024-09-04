Бывшему заму Шойгу Попову предъявлено обвинение

Экс-заместителя министра обороны Павла Попова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Вместе с Поповым аналогичное обвинение предъявлено заместителю начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиру Шестерову, директору Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеславу Ахмедову и другим. «Действуя в составе организованной группы, [эти лица] похитили бюджетные денежные средства в размере 30 млн рублей», — сообщили Петренко в telegram-канале «Следком». Деньги предназначались для парка «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра.
Сам Попов вину не признает. Однако, как сообщила Петренко, ряд фигурантов сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Экс-заместителя министра обороны Павла Попова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Вместе с Поповым аналогичное обвинение предъявлено заместителю начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиру Шестерову, директору Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеславу Ахмедову и другим. «Действуя в составе организованной группы, [эти лица] похитили бюджетные денежные средства в размере 30 млн рублей», — сообщили Петренко в telegram-канале «Следком». Деньги предназначались для парка «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра. Сам Попов вину не признает. Однако, как сообщила Петренко, ряд фигурантов сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания.