Бывшему заму Шойгу Попову предъявлено обвинение

04 сентября 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

Обвиняемый в мошенничестве Попов вину не признает Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Экс-заместителя министра обороны Павла Попова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Вместе с Поповым аналогичное обвинение предъявлено заместителю начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиру Шестерову, директору Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеславу Ахмедову и другим. «Действуя в составе организованной группы, [эти лица] похитили бюджетные денежные средства в размере 30 млн рублей», — сообщили Петренко в telegram-канале «Следком». Деньги предназначались для парка «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра. Сам Попов вину не признает. Однако, как сообщила Петренко, ряд фигурантов сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-заместителя министра обороны Павла Попова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Вместе с Поповым аналогичное обвинение предъявлено заместителю начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиру Шестерову, директору Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеславу Ахмедову и другим. «Действуя в составе организованной группы, [эти лица] похитили бюджетные денежные средства в размере 30 млн рублей», — сообщили Петренко в telegram-канале «Следком». Деньги предназначались для парка «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра. Сам Попов вину не признает. Однако, как сообщила Петренко, ряд фигурантов сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания.