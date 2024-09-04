Бывшему заму Шойгу Попову предъявлено обвинение

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Генерал Павел Попов.stock, Попов Павел
Обвиняемый в мошенничестве Попов вину не признает Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Экс-заместителя министра обороны Павла Попова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Вместе с Поповым аналогичное обвинение предъявлено заместителю начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиру Шестерову, директору Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеславу Ахмедову и другим. «Действуя в составе организованной группы, [эти лица] похитили бюджетные денежные средства в размере 30 млн рублей», — сообщили Петренко в telegram-канале «Следком». Деньги предназначались для парка «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра.

Сам Попов вину не признает. Однако, как сообщила Петренко, ряд фигурантов сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания.

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Экс-заместителя министра обороны Павла Попова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Вместе с Поповым аналогичное обвинение предъявлено заместителю начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиру Шестерову, директору Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеславу Ахмедову и другим. «Действуя в составе организованной группы, [эти лица] похитили бюджетные денежные средства в размере 30 млн рублей», — сообщили Петренко в telegram-канале «Следком». Деньги предназначались для парка «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра. Сам Попов вину не признает. Однако, как сообщила Петренко, ряд фигурантов сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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