Лукашенко помиловал еще 30 человек за участие в протестах

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Лукашенко помиловал еще 30 осужденных за преступления протестной направленности Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 30 лиц, участвовавших в протестах. Он подписал соответствующий указ. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Данное решение — гуманный жест в отношении этих людей. Они получили шанс вернуться к нормальной жизни, к семье и работе», — говорится в заявлении. В числе помилованных оказались 7 женщин и 23 мужчины. Сообщается, что большинство из осужденных являются родителями несовершеннолетних и малолетних детей.

Кроме того, было отмечено, что все эти лица выполнили обязательные условия для получения помилования. Они подали ходатайство, признали свою вину, искренне раскаялись и дали обещание вести правопослушный образ жизни.

Ранее сообщалось, что Лукашенко 16 августа подписал указ о помиловании 30 человек, которые были осуждены за участие в протестах. Уточняется, что среди помилованных находятся 16 мужчин и 14 женщин, в числе которых имеются серьезно больные и пенсионеры.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 30 лиц, участвовавших в протестах. Он подписал соответствующий указ. Об этом сообщает пресс-служба президента. «Данное решение — гуманный жест в отношении этих людей. Они получили шанс вернуться к нормальной жизни, к семье и работе», — говорится в заявлении. В числе помилованных оказались 7 женщин и 23 мужчины. Сообщается, что большинство из осужденных являются родителями несовершеннолетних и малолетних детей. Кроме того, было отмечено, что все эти лица выполнили обязательные условия для получения помилования. Они подали ходатайство, признали свою вину, искренне раскаялись и дали обещание вести правопослушный образ жизни. Ранее сообщалось, что Лукашенко 16 августа подписал указ о помиловании 30 человек, которые были осуждены за участие в протестах. Уточняется, что среди помилованных находятся 16 мужчин и 14 женщин, в числе которых имеются серьезно больные и пенсионеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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