Лукашенко помиловал еще 30 человек за участие в протестах

04 сентября 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

Лукашенко помиловал еще 30 осужденных за преступления протестной направленности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 30 лиц, участвовавших в протестах. Он подписал соответствующий указ. Об этом сообщает пресс-служба президента. «Данное решение — гуманный жест в отношении этих людей. Они получили шанс вернуться к нормальной жизни, к семье и работе», — говорится в заявлении . В числе помилованных оказались 7 женщин и 23 мужчины. Сообщается, что большинство из осужденных являются родителями несовершеннолетних и малолетних детей. Кроме того, было отмечено, что все эти лица выполнили обязательные условия для получения помилования. Они подали ходатайство, признали свою вину, искренне раскаялись и дали обещание вести правопослушный образ жизни. Ранее сообщалось, что Лукашенко 16 августа подписал указ о помиловании 30 человек, которые были осуждены за участие в протестах. Уточняется, что среди помилованных находятся 16 мужчин и 14 женщин, в числе которых имеются серьезно больные и пенсионеры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 30 лиц, участвовавших в протестах. Он подписал соответствующий указ. Об этом сообщает пресс-служба президента. «Данное решение — гуманный жест в отношении этих людей. Они получили шанс вернуться к нормальной жизни, к семье и работе», — говорится в заявлении. В числе помилованных оказались 7 женщин и 23 мужчины. Сообщается, что большинство из осужденных являются родителями несовершеннолетних и малолетних детей. Кроме того, было отмечено, что все эти лица выполнили обязательные условия для получения помилования. Они подали ходатайство, признали свою вину, искренне раскаялись и дали обещание вести правопослушный образ жизни. Ранее сообщалось, что Лукашенко 16 августа подписал указ о помиловании 30 человек, которые были осуждены за участие в протестах. Уточняется, что среди помилованных находятся 16 мужчин и 14 женщин, в числе которых имеются серьезно больные и пенсионеры.