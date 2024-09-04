Володин посоветовал депутатам пересесть на «Ладу Ауру»

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Сбор участников на Госсовет по наставничеству в Кремль. Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин опробовал новую модель машины российского производства Фото:

В ходе выездного совещания Совета Госдумы в Самаре председатель Госдумы Вячеслав Володин и врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев продемонстрировали использование новой модели российского автомобиля «Лада Аура» (новинка премиум-класса оснащена мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач). Володин отметил, что эта модель стала персональным транспортным средством Федорищева, и посоветовал всем депутатам пересесть на «Ладу Ауру».

«Мы сегодня с губернатором опробовали новую модель, которую Вячеслав Андреевич Федорищев выбрал для себя. Машина „Лада Аура“ стала его персональным автомобилем», — сказал Володин. Его слова приводят на сайте палаты парламента.

Помимо этого, Володин напомнил о решении, принятом для депутатов Госдумы, о переходе на использование отечественных автомобилей и предложил коллегам рассмотреть модель «Лада Аура». Федорищев подчеркнул значимость Самарской области как автомобильной столицы и выразил уверенность в перспективности отечественного автопрома.

«Самарская область — автомобильная столица. И я очень рад, что сегодня удалось вам продемонстрировать наш новый продукт — машину „Лада Аура“. Она хорошая, крепкая», — отметил врио губернатора.

С 2024 года депутаты Госдумы стали пересаживаться на отечественные автомобили. Теперь они ездят на «Москвичах», «Ладах» и «Аурусах». Замена автопарка на российские машины производится постепенно, по мере выбытия иномарок из строя.

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В ходе выездного совещания Совета Госдумы в Самаре председатель Госдумы Вячеслав Володин и врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев продемонстрировали использование новой модели российского автомобиля «Лада Аура» (новинка премиум-класса оснащена мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач). Володин отметил, что эта модель стала персональным транспортным средством Федорищева, и посоветовал всем депутатам пересесть на «Ладу Ауру». «Мы сегодня с губернатором опробовали новую модель, которую Вячеслав Андреевич Федорищев выбрал для себя. Машина „Лада Аура“ стала его персональным автомобилем», — сказал Володин. Его слова приводят на сайте палаты парламента. Помимо этого, Володин напомнил о решении, принятом для депутатов Госдумы, о переходе на использование отечественных автомобилей и предложил коллегам рассмотреть модель «Лада Аура». Федорищев подчеркнул значимость Самарской области как автомобильной столицы и выразил уверенность в перспективности отечественного автопрома. «Самарская область — автомобильная столица. И я очень рад, что сегодня удалось вам продемонстрировать наш новый продукт — машину „Лада Аура“. Она хорошая, крепкая», — отметил врио губернатора. С 2024 года депутаты Госдумы стали пересаживаться на отечественные автомобили. Теперь они ездят на «Москвичах», «Ладах» и «Аурусах». Замена автопарка на российские машины производится постепенно, по мере выбытия иномарок из строя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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