Маньяк-насильник «Домодедовский упырь» скоро выйдет на свободу

23 июля 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Иван Продан в 2024 году выйдет на свободу после 25 лет тюремного заключения Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Маньяк-насильник Иван Продан по прозвищу «Домодедовский упырь» в скором времени выйдет на свободу, его тюремный срок заканчивается в 2024 году, сообщили журналисты. За пять убийств, 17 изнасилований и грабежей, которые были доказаны на суде, он был приговорен к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. «„Домодедовскому упырю“, как прозвали его жители Подмосковья, сегодня 55 лет. Он в скором времени будет на свободе, что крайне не устраивает жителей Домодедово и близлежащих районов», — передает «Аргументы и Факты». Именно там орудовал Продан в 90-е годы. Иван Продан, уроженец Молдавии, сталкивался с унижениями на протяжении всей своей молодости. Его часто высмеивали, что способствовало формированию его подлости, злопамятности и скверного характера. После армии Продан переехал в Россию, где женился и стал отцом. Однако брак распался из-за его тиранического характера, и он отправился в Москву на заработки. В 1990-х годах он осел в Подмосковье. В 1998 году в Домодедово и Видном произошла серия разбойных нападений. Продан нападал на жертв в уединенных местах, часто нанося удары по голове, грабя и иногда насилуя. Его узнаваемым признаком было отсутствие мизинца на левой руке. К концу 1990-х годов Продан стал убивать своих жертв. После задержания голого мужчины, который рассказал о нападении человека без мизинца, оперативники обнаружили землянку Продана с украденными вещами и книгой по гипнозу. Маньяка задержали в 1999 году после того, как милиция обратила внимание на прекращение преступлений во время его 15-дневного ареста за хулиганство. После освобождения Продана нападения возобновились, что позволило оперативникам задержать его повторно. Преступник признался в 58 нападениях, совершенных за девять месяцев 1998—1999 годов. В квартире Продана обнаружили более 300 предметов женской одежды и обуви, владельцы которых так и не были найдены. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Продана вменяемым. Он отказался от своих показаний, но суд доказал его вину в пяти убийствах и 17 изнасилованиях и грабежах, в связи с чем его приговорили к 25 годам тюремного заключения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Маньяк-насильник Иван Продан по прозвищу «Домодедовский упырь» в скором времени выйдет на свободу, его тюремный срок заканчивается в 2024 году, сообщили журналисты. За пять убийств, 17 изнасилований и грабежей, которые были доказаны на суде, он был приговорен к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. «„Домодедовскому упырю“, как прозвали его жители Подмосковья, сегодня 55 лет. Он в скором времени будет на свободе, что крайне не устраивает жителей Домодедово и близлежащих районов», — передает «Аргументы и Факты». Именно там орудовал Продан в 90-е годы. Иван Продан, уроженец Молдавии, сталкивался с унижениями на протяжении всей своей молодости. Его часто высмеивали, что способствовало формированию его подлости, злопамятности и скверного характера. После армии Продан переехал в Россию, где женился и стал отцом. Однако брак распался из-за его тиранического характера, и он отправился в Москву на заработки. В 1990-х годах он осел в Подмосковье. В 1998 году в Домодедово и Видном произошла серия разбойных нападений. Продан нападал на жертв в уединенных местах, часто нанося удары по голове, грабя и иногда насилуя. Его узнаваемым признаком было отсутствие мизинца на левой руке. К концу 1990-х годов Продан стал убивать своих жертв. После задержания голого мужчины, который рассказал о нападении человека без мизинца, оперативники обнаружили землянку Продана с украденными вещами и книгой по гипнозу. Маньяка задержали в 1999 году после того, как милиция обратила внимание на прекращение преступлений во время его 15-дневного ареста за хулиганство. После освобождения Продана нападения возобновились, что позволило оперативникам задержать его повторно. Преступник признался в 58 нападениях, совершенных за девять месяцев 1998—1999 годов. В квартире Продана обнаружили более 300 предметов женской одежды и обуви, владельцы которых так и не были найдены. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Продана вменяемым. Он отказался от своих показаний, но суд доказал его вину в пяти убийствах и 17 изнасилованиях и грабежах, в связи с чем его приговорили к 25 годам тюремного заключения.