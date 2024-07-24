В МЧС назвали площадь пожара в расселенном доме Нового Уренгоя

В тушении пожара участвуют шесть расчетов
Площадь пожара в расселенном деревянном доме по улице Набережной в Новом Уренгое (ЯНАО) составляет 400 кв. м, сообщают в управлении МЧС. Информации о пострадавших нет.
«На данный момент площадь пожара составляет ориентировочно 400 квадратных метров. На месте работает 25 человек личного состава и шесть единиц спецтехники МЧС России. Информации о пострадавших не поступало», — сообщает telegram-канал окружного Управления МЧС.
Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое (ЯНАО) горит расселенный двухэтажный дом по улице Набережной. Очаг возгорания захватил 100 квадратных метров помещения.
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