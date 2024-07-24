В МЧС назвали площадь пожара в расселенном доме Нового Уренгоя

Площадь пожара в расселенном доме в Новом Уренгое составляет 400 квадратов
© Служба новостей «URA.RU»
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В тушении пожара участвуют шесть расчетов
В тушении пожара участвуют шесть расчетов Фото:

Площадь пожара в расселенном деревянном доме по улице Набережной в Новом Уренгое (ЯНАО) составляет 400 кв. м, сообщают в управлении МЧС. Информации о пострадавших нет.

«На данный момент площадь пожара составляет ориентировочно 400 квадратных метров. На месте работает 25 человек личного состава и шесть единиц спецтехники МЧС России. Информации о пострадавших не поступало», — сообщает telegram-канал окружного Управления МЧС.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое (ЯНАО) горит расселенный двухэтажный дом по улице Набережной. Очаг возгорания захватил 100 квадратных метров помещения.

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Площадь пожара в расселенном деревянном доме по улице Набережной в Новом Уренгое (ЯНАО) составляет 400 кв. м, сообщают в управлении МЧС. Информации о пострадавших нет. «На данный момент площадь пожара составляет ориентировочно 400 квадратных метров. На месте работает 25 человек личного состава и шесть единиц спецтехники МЧС России. Информации о пострадавших не поступало», — сообщает telegram-канал окружного Управления МЧС. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое (ЯНАО) горит расселенный двухэтажный дом по улице Набережной. Очаг возгорания захватил 100 квадратных метров помещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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