Арест экс-главы Нового Уренгоя Воронова обжалуют в Мосгорсуде

Ранее суд удовлетворил ходатайство о заключении мэра под стражу до 1 сентября
новость из сюжетаАрест бывшего главы Нового Уренгоя Воронова
Апелляция на решение Басманного суда Москвы о взятии под стражу бывшего главы Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрея Воронова будет рассмотрена в вышестоящей инстанции. Информация об этом размещена на официальном портале Мосгорсуда.
«Дата поступления дела в апелляционную инстанцию 25 июля. Назначено судебное заседание на 05.08.2024», — сообщается в карточке дела Андрея Воронова, опубликованной на сайте Мосгорсуда.
Ранее в URA.RU сообщалось об аресте экс-главы Нового Уренгоя. Суд удовлетворил ходатайство о заключении мэра под стражу до 1 сентября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!