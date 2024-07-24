24 июля 2024

Арест экс-главы Нового Уренгоя Воронова обжалуют в Мосгорсуде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ранее суд удовлетворил ходатайство о заключении мэра под стражу до 1 сентября
Ранее суд удовлетворил ходатайство о заключении мэра под стражу до 1 сентября Фото:
новость из сюжета
Арест бывшего главы Нового Уренгоя Воронова

Апелляция на решение Басманного суда Москвы о взятии под стражу бывшего главы Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрея Воронова будет рассмотрена в вышестоящей инстанции. Информация об этом размещена на официальном портале Мосгорсуда.

«Дата поступления дела в апелляционную инстанцию 25 июля. Назначено судебное заседание на 05.08.2024», — сообщается в карточке дела Андрея Воронова, опубликованной на сайте Мосгорсуда.

Ранее в URA.RU сообщалось об аресте экс-главы Нового Уренгоя. Суд удовлетворил ходатайство о заключении мэра под стражу до 1 сентября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Апелляция на решение Басманного суда Москвы о взятии под стражу бывшего главы Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрея Воронова будет рассмотрена в вышестоящей инстанции. Информация об этом размещена на официальном портале Мосгорсуда. «Дата поступления дела в апелляционную инстанцию 25 июля. Назначено судебное заседание на 05.08.2024», — сообщается в карточке дела Андрея Воронова, опубликованной на сайте Мосгорсуда. Ранее в URA.RU сообщалось об аресте экс-главы Нового Уренгоя. Суд удовлетворил ходатайство о заключении мэра под стражу до 1 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...