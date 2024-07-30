Тюменских водителей предупредили о наступающей опасности

В Тюменской области видимость на дорогах из-за тумана ухудшится до 200 метров
© Служба новостей «URA.RU»
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Сильный туман ожидается 31 июля
Сильный туман ожидается 31 июля Фото:

В Тюменской области 31 июля ожидается туман с видимостью, не превышающей 200 метров. Об этом сообщает «Уралуправтодор».

«Внимание! Ночью и утром 31 июля на территории Тюменской области местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200 метров», — сообщили в ведомстве.

Как ранее писало URA.RU, с 31 июля Тюмень накроют затяжные дожди. Они продлятся 12 дней и будут идти с разной интенсивностью.

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В Тюменской области 31 июля ожидается туман с видимостью, не превышающей 200 метров. Об этом сообщает «Уралуправтодор». «Внимание! Ночью и утром 31 июля на территории Тюменской области местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200 метров», — сообщили в ведомстве. Как ранее писало URA.RU, с 31 июля Тюмень накроют затяжные дожди. Они продлятся 12 дней и будут идти с разной интенсивностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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