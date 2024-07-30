Тюменских водителей предупредили о наступающей опасности

Сильный туман ожидается 31 июля
В Тюменской области 31 июля ожидается туман с видимостью, не превышающей 200 метров. Об этом сообщает «Уралуправтодор».
«Внимание! Ночью и утром 31 июля на территории Тюменской области местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200 метров», — сообщили в ведомстве.
Как ранее писало URA.RU, с 31 июля Тюмень накроют затяжные дожди. Они продлятся 12 дней и будут идти с разной интенсивностью.
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