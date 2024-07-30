В России запретили треш-стримы

30 июля 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

На треш-стримах демонстрируется насилие, указано в документе ГД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Государственная дума приняла закон о запрете треш-стримов, то есть трансляций, на которых оскорбляется человеческое достоинство, выражается неуважение к обществу и демонстрируется насилие. Решение принято на пленарном заседании. За трансляцию треш-контента предусмотрен штраф «Новые нормы вводят понятие треш-стримов, под которыми понимается «информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений», — цитирует документ ТАСС. Решение о запрете принято 30 июля на пленарном заседании. За транслцию таких стримов предусматривается штраф от 50 до 100 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч для должностных лиц и от 800 тысяч рублей до миллиона для юридических лиц. К вопросу о запрете треш-стримов в России возвращались несколько раз. Поводом служили резонансные трансляции. Например, В октябре 2020 года стример Mellstroy (Андрей Бурим) избил в прямом эфире модель из Челябинской области Алену Ефремову. А в декабре блогер Reeflay (Станислав Решетников) выгнал свою подругу на мороз в нижнем белье. Через пару часов девушка умерла, однако стример не прекратил трансляцию, даже когда приехали медики. В начале января 2024 года к вопросу снова вернулись. В своем предложении о запрете спикер Госдумы Вячеслав Володин вспомнил блогера Сергея Косенко, который бросил двухмесячного ребенка в снег. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Государственная дума приняла закон о запрете треш-стримов, то есть трансляций, на которых оскорбляется человеческое достоинство, выражается неуважение к обществу и демонстрируется насилие. Решение принято на пленарном заседании. За трансляцию треш-контента предусмотрен штраф «Новые нормы вводят понятие треш-стримов, под которыми понимается «информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений», — цитирует документ ТАСС. Решение о запрете принято 30 июля на пленарном заседании. За транслцию таких стримов предусматривается штраф от 50 до 100 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч для должностных лиц и от 800 тысяч рублей до миллиона для юридических лиц. К вопросу о запрете треш-стримов в России возвращались несколько раз. Поводом служили резонансные трансляции. Например, В октябре 2020 года стример Mellstroy (Андрей Бурим) избил в прямом эфире модель из Челябинской области Алену Ефремову. А в декабре блогер Reeflay (Станислав Решетников) выгнал свою подругу на мороз в нижнем белье. Через пару часов девушка умерла, однако стример не прекратил трансляцию, даже когда приехали медики. В начале января 2024 года к вопросу снова вернулись. В своем предложении о запрете спикер Госдумы Вячеслав Володин вспомнил блогера Сергея Косенко, который бросил двухмесячного ребенка в снег.